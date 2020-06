Bab Buelens iedere ochtend op Qmusic

Foto: Qmusic © DPG Media 2020

De ochtendstond heeft goud in de mond. Dat geldt deze zomer zeker voor de fans van Bab Buelens. Zij is iedere ochtend te horen in de ochtendshow op Qmusic.

Acteren én zingen, niets is Bab te veel. En voortaan kan ze ook radiomaken op haar palmares schrijven. Samen met Vincent Fierens presenteert Bab voortaan iedere ochtend de zomerse ochtendshow op Qmusic.



En volgens Qmusic is dat geen verrassing. In haar kindertijd was Bab al de host van haar eigen radiostation 'Radio Frababu'.



Vanaf volgende week maandag verhuizen Bab en Vincent naar Oostende. Daar opent Qmusic zes weken lang de Q-Hotspot in het Maria Hendrikapark. De Qmusic-dj's maken er elke dag van 06.00u tot 22.00 uur radio.



