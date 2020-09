'Aya' helpt meer dan 49.000 kleuters veilig door het verkeer

Vanaf woensdag 16 september gaat de Week van de Mobiliteit van start en trekt verkeersheld 'Aya' opnieuw alle registers open. Met de nieuwe 'Aya'-campagne, van VTM KIDS, de Vlaamse overheid en Mobiel 21, leren kleuters dankzij het knalgele animatiefiguurtje opnieuw over de basisregels in het verkeer.

In totaal gaan 2.330 Vlaamse kleuterklassen, goed voor zo’n 49.212 kleuters, met 'Aya' aan de slag. Er zijn lesfiches, vertelplaten en een spaaractie. De kleuters kunnen bovendien meedoen aan de 'Aya'-kleurwedstrijd. Daarnaast zijn de drie seizoenen van de animatiereeks 'Aya' dagelijks te zien bij VTM KIDS in het ochtendblok en zijn alle afleveringen ook terug te vinden via VTM GO.

Minister van mobiliteit Lydia Peeters: 'Vision Zero, geen slachtoffers in het verkeer, blijft onze absolute ambitie. Niet in 2050, maar als het even kan vandaag al. Om deze doelstelling te bereiken, is verkeerseducatie een essentiële schakel. De kleuters van vandaag, zijn de tieners van morgen en de volwassenen van overmorgen. De basis die ze meekrijgen is dan ook van cruciaal belang. Jaarlijks raken 2.500 kinderen betrokken bij een verkeersongeval op weg van en naar school. Ik hecht dan ook heel veel belang aan de ludieke en educatieve manier waarop 'Aya' de basisbeginselen van het verkeer aanleert aan de allerkleinsten. Ik hoop dat ze zo gemotiveerd worden én blijven om op een zeer bewuste manier aan het verkeer deel te nemen. Ik roep alle ouders op om Aya samen met hun kinderen te 'beleven' want ook zij spelen uiteraard een niet onbelangrijke rol in de verkeersopvoeding.'

'Aya' is er het hele jaar door

Vanaf dit schooljaar is 'Aya' er het hele jaar door. Scholen kiezen zelf wanneer ze een Aya-campagneweek organiseren en ontvangen elke maand een digitale nieuwsbrief van 'Aya' met coronaproof spelideeën, een verkeersveiligheidstip en een kleurplaat die past bij de periode van het jaar. Zo kan 'Aya' een vaste waarde worden in de klas en kleuters een heel jaar door iets bijleren over veilig verkeer.

De week van de Mobiliteit blijft een ideaal moment om 'Aya' voor te stellen in de lessen rond verkeer en mobiliteit. Leerkrachten kunnen hiervoor 10 vertelplaten en een heleboel spelideeën integreren in hun les. Ook de afleveringen van 'Aya' op VTM GO zijn een mooie aanvulling om de lessen nog boeiender te maken.

Ook het thuisfront geeft 'Aya' mee kleur

Niet alleen op school, maar ook thuis zijn Aya, Otto en Belle de verkeersvriendjes van kleuters. Ouders bepalen mee hoe hun kind zich dagelijks naar school verplaatst, en spelen een belangrijke rol in de verkeersopvoeding van kinderen. Om het thuisfront te betrekken, is er dit jaar een kleurwedstrijd. Kinderen kunnen hun kleurplaat downloaden via www.aya.be. Alle kinderen die hun tekening opsturen via de website of per post maken elke maand kans op 1 van de 50 Minerva-steps.