Axel Daeseleire met corona in ziekenhuis

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2016

Acteur en tv-maker Axel Daeseleire is opgenomen in het ziekenhuis. Zijn manager bevestigt aan de krant Het Laatste Nieuws dat het om corona gaat. Meer informatie kan hij momenteel niet geven.

Daeseleire werd twee dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand zou ernstig zijn. 'Het is aan de artsen om zulke medische inschattingen te maken, niet aan mij', aldus Ken Lambrechts, de manager van Axel Daeseleire.

Hij blijft hoopvol dat het allemaal snel goedkomt. 'Axel is een sterke man, en hij is bovendien in goede handen'.

Bron: HLN



