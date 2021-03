Astrid Stockman brengt ode aan alle vrouwen op NRJ

Foto: © NRJ 2021

Maandag 8 maart is het Internationale Vrouwendag en bij het jongste radiostation van Vlaanderen zien ze dat heel letterlijk. NRJ wordt NRShe: een hele dag aanstekelijke radio vol powervrouwen!

NRJ noemt zichelf de meest vrouwelijke zender in radioland. Met tussen 10.00 en 22.00 uur enkel vrouwelijke dj's: Louise Ailliet, Nasrien Cnops, Kim Muylaert en Emma Salden.

Alleen maar vrouwen in de playlist

Op 8 maart doet NRJ daar nog een serieus vrouwelijk schepje bovenop. 24 uren lang is de playlist 'women only'! Je zal die dag maar liefst 205 verschillende vrouwen horen, van Aaliyah tot Zoe Wees en alles daar tussen.

Challenge: kom in contact met je vrouwelijk rolmodel

Dj's Michaël Joossens en Jarne Rediers mogen 's morgens wel nog altijd vroeg uit hun bed. Zij, en collega’s Kim en Emma, proberen vanaf deze week zo dicht mogelijk bij hun persoonlijke topmadam te komen. Voor de jongens is dat Klaasje, Kim is zot van Beyoncé en Emma zou het geweldig vinden om een babbel te kunnen doen met Greta Thunberg. Om te weten hoe dat afloopt, moet je vooral op 8 maart luisteren.

Powervrouwen te gast

De hele week krijgt trouwens een female touch. 'The Get Down' op vrijdag 5 maart is met Nephtys, een dag later komen in 'Open Studio' de powervrouwen van No Babes langs en 's avonds enkel vrouwelijk DJ-talent in 'Extravadance'.

En het laatste woord én de hoogste noot is voor Astrid Stockman, die een muzikale ode brengt aan alle vrouwen.