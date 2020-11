Artiesten van 'Liefde voor Muziek' steken jongeren een hart onder de riem

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De uitzending van 'Liefde voor Muziek - de ReŁnie' op vrijdag 13 november staat volledig in het teken van Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius.

Het is een wat atypische uitzending. De kandidaten van de vorige editie - Regi, Gene Thomas, Karen Damen, André Hazes, Sean Dhondt, Peter Vanlaet van Mama’s Jasje en Tom Dice & Kato van The Starlings - zingen dit keer geen bekende hits van elkáár. Het zijn 7 jongeren die de playlist van deze speciale uitzending bepalen. De aandachtige kijker kan hen al herkennen van de videoclip van Porselein, de Rode Neuzen Dag Song die vorige week werd gelanceerd.

In de uitzending zingt elke artiest speciaal voor één jongere een nummer dat voor hem/haar een speciale betekenis heeft. Want muziek is niet alleen de rode draad van 'Liefde voor Muziek', maar ook van Rode Neuzen Dag 2020 - omdat muziek helpt. De 7 jongeren zijn tussen 18 en 21 jaar en hebben elk een opmerkelijk parcours op sociaal, fysiek of mentaal vlak. Zo leert Sean de 20-jarige transgender Jonas uit Deurne kennen. Sean zingt voor hem het nummer See You Again van Charlie Puth. Een liedje met een bijzonder emotionele betekenis voor Jonas. 'Mijn beste vriend heeft ook de transitie van vrouw naar man gemaakt, net als ik. Voor hem werd het teveel en hij is uit het leven gestapt. 'See you again' is gespeeld op zijn begrafenis en betekent heel veel voor mij.'

The Starlings maken kennis met Aimee, 18 jaar, uit Zele die een ontwikkelingsstoornis heeft: DCD. Ze kan daardoor veel moeilijker dingen aanleren zoals fietsen of pianospelen. 'Als ik me niet goed voel dan helpt het om muziek te luisteren', vertelt ze. The Starlings brengen een unieke versie van Justin Timberlake's Can't Stop The Feeling. 'Dit nummer doet me terugdenken aan een zomer en een scoutskamp vol plezier. Ik voelde me toen ook niet goed in mijn vel, maar dit nummer maakt me toch gelukkig.'

Gene Thomas ontdekt dat hij en de 22-jarige Roy uit Bree exact dezelfde humor hebben. Roy verloor bij een ongeval zijn twee benen en een arm. 'Roy is iemand die zo positief in het leven staat', aldus Gene Thomas, 'met heel veel humor en zelfrelativering.' Volgens Roy is hij sinds zijn ongeval niet veel veranderd: 'Vanbinnen toch niet', vult hij aan, 'Het is gewoon minder uiterlijk. Letterlijk: minder benen, minder armen.' Gene brengt speciaal voor Roy een Nederlandse vertaling van Demons van Imagine Dragons.

Peter Vanlaet gaat paardrijden met Evelien uit Mechelen. Ze is 19 jaar en hevige fan van Yungblud, Linkin Park en My Chemical Romance. Ze is zwaar gepest geweest, sukkelde in een depressie en heeft een zelfmoordpoging achter de rug. 'Paardrijden brengt me tot rust', vertelt ze, 'ook omdat paarden je zo goed aanvoelen. Ik denk constant na, maar als ik op een paard zit dan valt dat allemaal van mij af.' Evelien ziet er met haar blauwe haar uit als een coole 'rock chick'. Peter kan dus niet anders dan zijn innerlijke (Nederlandstalige) rockstem naar boven te laten komen met een nummer van Yungblud: Hope For The Underrated Youth.

Karen Damen zingt een heel speciaal nummer voor Lieselot, 20 jaar uit Ieper: Spirits van The Strumbella's. 'Het is een liedje dat ik altijd mee zong toen mijn mama me naar de psychologe bracht', vertelt Lieselot die al even met depressieve gedachten kampt en zichzelf ook snijdt - wat serieuze littekens op haar armen laat zien. 'Ik ken de tekst natuurlijk helemaal van buiten, maar Karen heeft met dit liedje én de kracht van de tekst behouden én ze heeft er tegelijk iets 'speels' mee gedaan. Zo geeft ze het nummer hoop.'

Regi en zangeres Camille brengen misschien wel het gevoeligste nummer van de hele reeks. Million Reasons van Lady Gaga. Million Reasons geeft kracht aan de 21-jarige Eline uit Schoten. Een jonge vrouw die haar hele leven al kampt met kinderreuma en daardoor alles behalve een evidente jeugd had. 'Dat was niet alleen fysiek zwaar, maar ook mentaal was en is het moeilijk', vertelt Eline, 'ik ben zelfs op een gegeven moment opgenomen in de psychiatrie.'

'Het is duidelijk dat Eline een vechter is en dat hebben we letterlijk vertaald in de Nederlandstalige cover van Million Reasons, dat dus nu 'de titel Vechter' kreeg', vertelt Regi, 'die ik voor alle duidelijkheid niet zelf ga inzingen. Daarvoor heb ik Camille meegebracht.' Bij de laatste woorden van het nummer 'Ik denk wel elke dag opnieuw, dit kan ik niet aan, maar ik hou van het leven, dat is net mijn reden om toch door te gaan' - krijgt iedereen het moeilijk, zelfs zangeres Camille, krijgt de laatste noten er amper uit. 'De tekst geeft exact weer waarom ik hier ben', zegt Eline, 'Je kan er door geraken en dat wil ik aan iedereen laten weten.'

Gwen uit Roosdaal, tot slot, is 22 jaar en een echte Clouseau-fan. Ze verloor tijdens haar jeugd plots haar mama die ook Clouseau-fan was. 'De liedjes van de band brengen me troost en brengen me ook dichter bij mijn mama', zegt ze daarover. Met André Hazes had ze meteen een klik want ook hij verloor zijn vader op jonge leeftijd. Gwen krijgt het nummer Passie van Clouseau te horen.

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, Qmusic, HLN en Belfius.

'Liefde voor Muziek - de Reünie', vrijdag 13 november om 20.40 uur bij VTM.