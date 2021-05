Arnout Hauben vertrekt op reis 'Dwars door de Lage Landen'

Na 'Dwars door de Middellandse Zee' vertrok Arnout Hauben zonet op een nieuw avontuur door Belgi en Nederland: Dwars door de Lage Landen. Hij stapt van Oostende naar Pieterburen, in het uiterste noorden van Nederland.

Arnout trekt opnieuw op pad met zijn vrienden Philippe Niclaes (camera) en Ruben Callens (geluid/drone).

De voettocht is 900 kilometer lang en start op het strand van de koningin der badsteden: Oostende. Arnout en zijn team stappen via de GR-wandelpaden via Antwerpen richting Maastricht. Eenmaal de grens over volgen ze het legendarische Pieterpad dat hen 500 kilometer pal naar het noorden van de Lage Landen leidt.

Onderweg spreekt Arnout in zijn gekende stijl, gepassioneerd door menselijke verhalen en geschiedenis, met de voorbijgangers die hij tegenkomt en gaat hij op zoek naar de verhalen die onze streken kleur hebben gegeven. Die passie weet Arnout als geen ander ook op zijn gesprekspartners én op de kijkers over te brengen. 'Dwars door De Lage Landen' wordt een avontuurlijk, optimistisch en historisch reisprogramma. De opnames van het programma lopen de hele zomer lang.

'Dwars door de Lage Landen' is in 2022 zowel in België (op Eén) als in Nederland (op NPO 2) te zien. Het is een programma van productiehuis De chinezen voor Eén en VPRO.