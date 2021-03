Arnout Hauben trekt op avontuur in 'Dwars door de Middellandse Zee'

Na Rond de Noordzee en Dwars door België vertrekt Arnout Hauben op een nieuwe, avontuurlijke tocht: 'Dwars door de Middellandse Zee'. Hij reist van Gibraltar naar Jeruzalem, van west naar oost, langs bekende en minder bekende eilanden.

Vanaf maandag 5 april gaat Arnout op Eén met zijn aanstekelijk enthousiasme op zoek naar het verhaal van de mensen die in en met de Middellandse Zee leven.

Arnout Hauben: 'De reis door de Middellandse Zee is het logische vervolg op mijn tocht Rond de Noordzee. De Middellandse Zee is de moeder van alle zeeën: de bakermat van onze beschaving. Nog altijd is de Middellandse Zee de natuurlijke grens tussen west en oost en tussen noord en zuid. Die grens is actueler dan ooit. Een mooier en interessanter decor kan een reportagemaker zich niet wensen.'

Arnouts tocht loopt langs de Balearen, Corsica, Sardinië, Sicilië, Malta, Kreta, Santorini … Maar op zijn reis passeert hij ook langs tal van minder bekende eilandjes. Ook deze keer krijgt Arnout het gezelschap van Philippe Niclaes achter de camera en Ruben Callens die de dronebeelden en het geluid verzorgt.

Naast een avontuurlijk reisverslag vertelt de reeks ook spannende verhalen uit de geschiedenis van de Middellandse Zee. Het programma is een uitnodiging om de wereld van de Middellandse Zee, die de meeste mensen kennen als een populaire vakantiebestemming, met een frisse blik te herontdekken. De bakermat van onze beschaving vormt niet alleen de natuurlijke grens tussen Europa en Afrika, maar is tegelijkertijd al eeuwenlang een smeltkroes van verschillende culturen. Net als rond de Noordzee hebben de volkeren in het Middellandse Zeegebied steeds contact gehad met elkaar, met goede en kwade bedoelingen. Nergens is dat grensgevoel en die eeuwenoude cultuur zo voelbaar als op de eilanden.

Arnout Hauben: 'Toen ik naar de kaart van de Middellandse Zee keek, beeldde ik me in dat ik een kind was dat over een plas water wilde lopen zonder de voeten nat te maken. Dat lukte enkel als ik van eiland naar eiland sprong. Op die manier kreeg mijn nieuwe reisroute op een heel natuurlijke manier vorm. Een vlotte, meanderende lijn: 'Dwars door de Middellandse Zee'.'

Aflevering 1 - De Balearen: kruispunt van beschavingen (5 april)

Arnout start zijn reis door de Middellandse Zee op de rots van Gibraltar, een vreemd stukje Groot-Brittannië aan de Middellandse Zee. Met de ferry zet hij koers naar de Spaanse eilandengroep de Balearen. Op Ibiza gaat hij op zoek naar de wortels van het feesteiland, die duizenden jaren oud blijken te zijn. Met een vissersboot gaat de reis verder van Mallorca naar Menorca, waar een groot volksfeest aan de gang is.

Het boek én de podcast bij de reeks: 'Dwars door de Middellandse Zee'

Na de boeken 'Rond de Noordzee' en 'Dwars door België' krijgt ook 'Dwars door de Middellandse Zee' een leven op papier, in woord en beeld. Voor het neerschrijven van de vele inspirerende ontmoetingen en onverwachte ontdekkingen werkte Arnout samen met journalist Marijn Sillis. Het boek zal verschijnen bij uitgeverij Pelckmans op 5 april, wanneer de eerste aflevering op antenne gaat.

'Dwars door de Middellandse Zee' is naast een televisieprogramma en een boek ook een podcast. Terwijl het boek de geschiedenis van de Middellandse Zee uitdiept en illustreert met prachtige foto's, is de podcast een spannend reisverslag waarin Arnout op een heel persoonlijke manier de luisteraar mee op reis neemt.

'Dwars door de Middellandse Zee' is een productie van De chinezen voor Eén.

'Dwars door de Middellandse Zee', vanaf 5 april elke maandag om 20.40 uur op Eén.