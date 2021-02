Annemie Struyf veroordeelt harde reacties op getuigenissen uit 'Het Hoge Noorden'

Iedere week kijken meer dan een miljoen kijkers naar 'Het Hoge Noorden' op En. Daarin volgt Annemie Struyf enkele Vlamingen in Noorwegen. De reacties op het programma zijn meestal positief en hartverwarmend. Toch zijn er ook ongemeen scherpe reacties.

Voor Annemie Struyf is de maat vol. Op haar persoonlijke Facebook-pagina veroordeelt ze de scherpe reacties als volgt: 'De reportages van Het Hoge Noorden zijn één ding. De commentaren op sociale media iets helemaal anders. Met veel aandacht en zorg maken wij deze verhalen. Dan is het schrikken als ik sommige reacties op FB, Twitter of Instagram lees.'

'Ja, sommige mensen in onze reportagereeks zitten in een conflictsituatie die we niet kunnen en willen uitdiepen voor een groot publiek. Dat doen we uit respect voor de privacy en de waarheid van elke partij. Het doet pijn om vast te stellen hoe hard het er op de sociale media soms aan toe gaat. Met veel te snelle oordelen en een taalgebruik dat soms van weinig stijl of respect getuigt.', aldus Struyf die er meteen ook een oproep aan toevoegt.

'Wees zorgvuldig in je woorden, oordeel niet (te snel) en besef dat jouw woorden keihard binnenkomen bij de mensen waarover jij zo snel een oordeel velt. Besef dat elk verhaal twee kanten heeft. Wees mild en respectvol in je oordeel en taalgebruik.' stelt Struyf.



Ook Eén reageerde al met een gelijkaardige oproep: 'Achter elk verhaal dat we hier delen, zitten echte mensen. Net zoals we in het echte leven zorg dragen voor elkaar, moeten we ook online elkaar met respect behandelen. Het internet is een prachtige plek die ons verbindt - nu meer dan ooit - dus laten we er ons ook begripvol gedragen.'

Tot slot wil Annemie Struyf iedereen bedanken voor de vele, fijne, positieve en respectvolle reacties van kijkers. 'Jullie zijn ruim in de meerderheid en ik apprecieer jullie reacties zeer.'

