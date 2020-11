Annemie Peeters gaat op zoek naar verbindende verhalen in 'Bruggenbouwers'

Foto: Radio 1 - © VRT 2020

In tijden van polarisering krijgen mensen die de tegenstelling opzoeken vaak de aandacht. In 'Bruggenbouwers' op Radio 1 wil Annemie Peeters de andere kant van het verhaal belichten.

Vanaf woensdag 11 november gaat ze op feestdagen elke middag in gesprek met een gast die mensen weet te verbinden of hier toch alvast een verdienstelijke poging voor onderneemt. Want, hoe doe je dat: authentiek en eigenzinnig je eigen normen en waarden verdedigen, en toch respect hebben voor die van een ander? En hoe kom je aan die constructieve ingesteldheid? Hierbij is vaak een belangrijke rol voor bepaalde leermeesters of inspiratoren weggelegd, die ook aan het woord worden gelaten doorheen de twee uur durende uitzending. Samen ontdekken we hoe ze hun constructieve houding bewaken en welke opvattingen ze willen doorgeven.

Giselle Nath schuift als eerste aan bij Annemie. In 2011 won ze de Vlaamse Scriptieprijs met een studie over de voedselbedeling tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar ze in 2013 ook een boek over schreef. Giselle groeide als kind van een Vlaamse vrouw en een Indische migrant op tussen twee culturen. Ze is niet enkel op deze manier een bruggenbouwer, want als buitenlandjournaliste voor De Standaard kijkt ze ook met een andere invalshoek naar het nieuws. Karin De Ruyter, ombudsvrouw bij De Standaard, is een van haar leermeesters.

'Bruggenbouwers', woensdag 11 november van 11.00 tot 13.00 uur op Radio 1.