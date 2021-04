Annelies Moons houdt de moed erin met nieuw programma: 'We zijn er bijna, maar nog niet helemaal'

Het is hard geweest, de afgelopen maanden. Maar met het mooie lenteweer en vooral het stijgende aantal gevaccineerden, voelen we ook het rijk der vrijheid langzamerhand een beetje dichterbij komen.

De eerste versoepelingen zijn er: vandaag mag je weer gewoon een winkel binnenstappen of je haren laten knippen. En wat kijken we met z'n allen uit naar het moment dat de horeca ook weer open mag! Radio 1 speelt in op dat begin van een béétje meer vrijheid met 'We zijn er bijna, maar nog niet helemaal'. Een nieuw programma, tussen 9.00 en 10.00 uur, met Annelies Moons.

Na 'We zullen doorgaan' - het Radio 1-gelegenheidsprogramma vorig jaar - is er nu 'We zijn er bijna, maar nog niet helemaal'. Want we kunnen de vrijheid al een beetje ruiken, maar net zoals kinderen dat liedje in de autorit ook lang zingen voor ze echt op hun bestemming zijn, beseft ook Radio 1 dat er nog een weg af te leggen is. Daarom peilt Annelies Moons vanaf maandag 3 mei bij de luisteraars hoe die zich nu voelen en waar ze naar uitkijken. Want om vol te houden helpt het misschien om al voorzichtig vooruit te kijken naar een wereld zonder deze pandemie.

'We zijn er bijna, maar nog niet helemaal', vanaf maandag 3 mei tot en met 25 juni van 9.00 tot 10.00 uur op Radio 1.