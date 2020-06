Annelien Coorevits en dochter Elena gaan strijd aan in 'Bake Off @ Home'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

In tijden van Corona waar iedereen massaal aan het bakken sloeg, hebben ook Annelien en dochter Elena verschillende cakes en koekjes gebakken. Genoeg kunnen oefenen dus, maar zijn ze ook klaar voor een echte 'Bake off'-uitdaging?

Julie daagt de zusjes Coorevits uit. Annelien gaat samen met haar dochtertje Elena en zus en hobbykok Stephanie de strijd aan. Annelien: 'hadden ze geen ander gerecht, iets met cake ofzo?'

In de eerste aflevering van 'Bake Off @ Home' zien we winnares van 'Bake Off Vlaanderen 2' Julie Van Den Driesschen. In 'Bake Off' kwam ze keer op keer op de proppen met schitterende creaties, een terechte winnares dus. Ze bakt sindsdien op Njam en bracht een eigen bakboek uit.

De uitdaging van de week: het gemberkoekenhuis van Julie.

Julie: 'Vanuit de tent was het een heel groot spektakel stuk, maar ik maak nu een vereenvoudigde versie die iedereen zeker gaat kunnen namaken.'

Niet elke stap van het huisje loopt even makkelijk bij Annelien & co, al een geluk staan Herman en Regula steeds stand-by om te helpen.

Annelien: 'Herman, hoe plakken wij die muren en dat dak vast?

Tijdens de lockdown (her)ontdekte Vlaanderen het thuisbakken. Vlaanderen werd plots één grote 'Bake Off'. We hamsteren massaal bloem, melk en eieren en gingen cake, brood en taarten bakken. Winkelrekken getuigden van bloemschaarste, en de bakhype werd nog groter.

Nu dagen vijf 'Bake Off'-helden bekend en onbekend vlaanderen uit.

'Bake Off @ Home', vanaf 3 juni elke woensdag om 21.35 uur op VIER.