Ann Reymen neemt afscheid van MNM en stapt over naar Radio 2

Ann Reymen neemt na twaalf jaar afscheid van MNM. Ze maakt deze zomer de overstap naar Radio 2. Achter de schermen steken ze daar al volop de koppen bij elkaar, details over concrete plannen volgen later.

'Twaalf jaar bij MNM. Twaalf jaar lang met veel plezier in de studio gestaan. Veel bijgeleerd over sport en gezondheid. Elke dag gelachen. Vrienden voor het leven gemaakt. Alleen maar liefde voor de zender en de ploeg! Maar als de grootste radiozender van Vlaanderen je roept, dan twijfel je niet. Ik vind de overstap dan ook heel erg spannend en kijk er naar uit', vertelt Ann Reymen.

'Ann staat positief in het leven. En daarom zijn we heel blij met haar komst naar Radio 2. Ann is een professionele radiomaker die heel veel ervaring meebrengt. Na al die radiojaren bouwde ze een stevige band op met de luisteraars. We bekijken samen welke radio- en online-projecten Ann kan versterken bij Radio 2 en VRT. En uiteraard gaan we ook op zoek naar nieuwe uitdagingen voor Ann bij Radio 2', aldus Rino Ver Eecke, nethoofd Radio 2.

Ann Reymen was er van bij de start van MNM bij. Jarenlang was ze één van de sterkhouders in de voormiddag van MNM en sinds enkele jaren konden de luisteraars haar aan te werk horen tijdens het middagslot. Van gewoon Ann Reymen, 'Kwistet' tot 'Boost' vol met weetjes over gezondheid en sport. Ann werd door de jaren heen ook een tandem met SportStan. Zo presenteerden ze samen maar liefst zeven keer 'Tour Of Beauty' waarbij ze vrouwen en koers verbonden.

'Ann is al sinds de start één van de steunpilaren van MNM. Voor luisteraars was ze al die jaren een trouwe vriendin. En ook voor de collega’s stond ze altijd klaar. Het is moeilijk om ons MNM voor te stellen zonder Ann. Maar we zijn heel dankbaar voor alles wat ze de voorbije jaren aan ons en aan de luisteraars heeft gegeven. Bij MNM wensen we Ann veel succes bij Radio 2', zegt Steven Lemmens, nethoofd MNM.

Ann kan je voor het laatst aan de slag horen bij MNM op vrijdag 23 juli. Op 22 juli lanceert MNM nog een gloednieuwe podcast met Ann Reymen. In Tokyo Hotel gaat Ann Reymen dieper in op sportverhalen. Elke aflevering maakt ze samen met atleten een auditieve trip door een hotel waar ze vaak verblijven. Wat doen ze in hun kamer als ze daar uren alleen zitten? Hoe vaak moeten ze voor een wedstrijd naar het toilet...? Je komt het allemaal te weten in Tokyo Hotel.