Alternatief voor het Q-Beach House! Qmusic deze zomer live vanuit de Q-Hotspot in Oostende

Foto: Qmusic © DPG Media 2020

Een zomer zonder het Q-Beachhouse? Dat kon Qmusic niet zomaar over zijn hart krijgen. Dus geen paniek, ook deze zomer palmt Qmusic Oostende in. Iedere dag live radio vanuit de Q-Hotspot!

De radiozender ruilt het strand voor de groene natuur van het Maria Hendrikapark in Oostende om zo meer plaats te maken voor zonnekloppers op het strand.



De dj's maken er vanaf maandag 6 juli tot en met zondag 16 augustus elke dag van 6u tot 18u live radio. Tussen 18u en 20u trekken Sam De Bruyn en Jolen Roets naar de hotspots van de luisteraars doorheen heel Vlaanderen. Op die locaties zullen ze twee uur live radio maken en zorgen ze voor het tofste apéro-moment.



Ook in Oostend is er heel wat te beleven. Zo kan je op dinsdag genieten van onze Movie Nights, kan je op vrijdag live optredens meepikken van verschillende topartiesten tijdens onze Music Nights én geven we elke dag een unieke overnachting weg in onze Q-Bubble, midden in de natuur!



Uiteraard verloopt alles altijd verloopt volgens de veiligheidsmaatregelen. Welke artiesten er langskomen, hoe je je kan inschrijven voor de Q-bubble, welke films er vertoond worden en alle andere praktische info, ontdek je in de week van 29 juni.



