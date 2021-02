'Als Je Eens Wist': een reeks van Hilde Van Mieghem over partnergeweld

Foto: Canvas - © VRT 2021

Na de aangrijpende en spraakmakende eerste reeks van 'Als Je Eens Wist' over kindermishandeling gaan Hilde Van Mieghem en haar team in een tweede reeks dieper in op partnergeweld.

Getuigenissen van slachtoffers, plegers en experts tonen dat die problematiek zo mogelijk nog een groter taboe en een complexer thema is dan kindermisbruik.

Vaak zijn trauma’s uit de kindertijd ook onlosmakelijk verbonden met intrafamiliaal geweld. Maatschappelijk blijft men steken in het cliché van de vrouw met het blauwe oog en de man als agressief monster, maar de realiteit is veel genuanceerder. Geweld binnen het gezin wordt zowel door vrouwen als mannen gepleegd. Door het gebrek aan degelijk onderzoek, verouderde wetgeving, preventie en een gebrekkige opleiding bij politie en in de zorgsector wordt partnergeweld onbewust mee in stand gehouden. Maar ook buren, familie, vrienden en omstaanders sluiten de ogen en houden zich aan de dwingende regel je beter niet te moeien met een huwelijk.

Niet zelden zijn criminaliteit, geweld, druggebruik, alcoholmisbruik, ziekteverzuim en suïcide een rechtstreeks gevolg van deze problematiek. Deze tweede reeks van 'Als Je Eens Wist' wil de blinde vlek rond dit probleem zichtbaar maken en er de alarmklok over luiden.

Aflevering 1

Partnergeweld is een gigantisch probleem in België. Helaas is het taboe even groot. Het zorgt voor onnoemelijk veel leed en de gevolgen zijn desastreus. Het zet zich onverbiddelijk verder, van generatie op generatie. 1 op 5 vrouwen en 1 op 7 mannen is slachtoffer.

70 % van het partnergeweld is wederzijds. We doorprikken het cliché dader-slachtoffer en we belichten de verschillende vormen: psychisch, fysiek en/of seksueel geweld. Bij 30% van het partnergeweld spreken we van intiem terrorisme. Hier is wel degelijk sprake van geweld uit één richting. De dader lijdt vaak aan een karakterstoornis. De slachtoffers worden volledig gegijzeld.

Naar aanleiding van 'Als Je Eens Wist' organiseert Canvas op donderdag 25 maart een Canvas Connect webinar met Dr. Marc Van Steenkiste en een bijdrage van Hilde Van Mieghem.

Het webinar met het thema 'Hoe doorbreek ik het patroon van partnergeweld?' gaat in op de psychologische dynamieken van de problematiek en hoe die te doorbreken.

Tickets vanaf 9 maart (15 euro per ticket), meer info vanaf die dag op canvas.be.

Een productie van Borgerhoff & Lamberigts voor Canvas.

'Als Je Eens Wist', vanaf dinsdag 9 maart om 21.20 uur op Canvas.