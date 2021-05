Alles wat je moeten over de finale van het Eurovisie Songfestival, live vanuit Ahoy Rotterdam!

Scoort Hooverphonic ook in de grote finale van het Eurovisie Songfestival? Betovert Geike met haar stem en ogen de Europese kijkers? Wie wordt de opvolger van Duncan Laurence? Bereid je voor op een spetterende tv-show. Ontdek hier alles wat je moet weten over de grote finale!

Ook voor deze grote finale zit je bij Eén en VRT NU op de eerste rij om alles live te volgen. Eurovisie-kenner Peter Van de Veire is nog steeds trouw op post om alles professioneel van commentaar te voorzien. 26 landen treden aan. En net zoals afgelopen week bepalen de televoters thuis en de professionele jury's uit de Eurovisielanden 50/50 de resultaten. De presentatie, live vanuit Ahoy Rotterdam, is in handen van Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit en Nikkie de Jager.



Eén-presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis is het puntenmeisje van dienst. Zij maakt vanuit Brussel de Belgische punten bekend.

Online bij Eén: exclusieve video's en zelf punten uitdelen

Ook online is het Eurovisie Songfestival te volgen bij Eén. Op één.be en de sociale media van Eén vind je exclusieve video's achter de schermen bij het Eurovisiesongfestival, van onze kandidaat Hooverphonic en van commentator Peter Van de Veire. Benieuwd naar de concurrerende nummers? Op een.be/scoreblad kan je alle andere artiesten bekijken en kan je tijdens de uitzending live punten geven op outfit, act en nummer.

Dit is de volgorde van de landen voor de grote finale:

01 Cyprus - Elena Tsagrinou: 'El Diablo'

02 Albanië - Anxhela Peristeri: 'Karma'

03 Israël - Eden Alene: 'Set Me Free'

04 België - Hooverphonic: 'The Wrong Place'

05 Rusland - Manizha: 'Russian Woman'

06 Malta - Destiny: 'Je Me Casse'

07 Portugal - The Black Mamba: 'Love Is On My Side'

08 Servië - Hurricane: 'Loco Loco'

09 Verenigd Koninkrijk - James Newman: 'Embers'

10 Griekenland - Stefania: 'Last Dance'

11 Zwitserland - Gjon's Tears: 'Tout l'Univers'

12 IJsland - Daði og Gagnamagnið: '10 Years'

13 Spanje - Blas Cantó: 'Voy A Quedarme'

14 Moldavië - Natalia Gordienko: 'SUGAR'

15 Duitsland - Jendrik: 'I Don't Feel Hate'

16 Finland - Blind Channel: 'Dark Side'

17 Bulgarije - VICTORIA: 'Growing Up Is Getting Old'

18 Litouwen -The Roop: 'Discoteque'

19 Oekraïne - Go_A: 'Shum'

20 Frankrijk - Barbara Pravi: 'Voilà'

21 Azerbeidzjan - Efendi: 'Mata Hari'

22 Noorwegen - TIX: 'Fallen Angel'

23 Nederland - Jeangu Macrooy: 'Birth Of A New Age'

24 Italië - Måneskin: 'Zitti E Buoni'

25 Zweden - Tusse: 'Voices'

26 San Marino - Senhit: 'Adrenalina'

Herbekijk hier nog eens het optreden van Hooverphonic tijdens de 1ste halve finale: