ALLE namen voor 'Liefde Voor Muziek' zijn nu bekend!

Vanmorgen kon je bij TVvisie al enkele namen ontdekken voor het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek'. En donderdagavond heeft VTM de volledige lijst van deelnemers de wereld in gestuurd.

Na een absoluut recordseizoen met gemiddeld meer dan een miljoen kijkers en 38,6% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld) pakt 'Liefde voor Muziek' in het voorjaar van 2021 uit met een nieuwe editie waarvoor 7 straffe namen uit de muziekwereld present tekenen.

Willy Sommers, Geike Arnaert, Tourist LeMC, Cleymans & Van Geel, Emma Bale, Ronny Mosuse en Bert Ostyn van Absynthe Minded hebben hun agenda alvast vrijgemaakt om samen in een muzikaal bad te duiken dat ze zich nog lang zullen herinneren.

In seizoen 7 worden de meest uiteenlopende muziekgenres vertegenwoordigd. Een hit van Willy Sommers in een Absynthe Minded-jasje of Tourist LeMC die Geike Arnaert covert: in Liefde voor Muziek vallen alle hokjes weg. Bovendien gaat 'Liefde voor Muziek' dit keer helemaal #playlocal met een volledig Belgische cast.

WILLY SOMMERS

Exact 50 jaar na de release van zijn eerste grote hit Zeven Anjers Zeven Rozen neemt Willy Sommers deel aan Liefde voor Muziek. Monsterhits als Als Een Leeuw In Een Kooi en Laat De Zon In Je Hart zijn ondertussen cultureel erfgoed en worden door elke Vlaming luidkeels meegezongen. Het repertoire waar collega-artiesten uit kunnen putten is dan ook heel uitgebreid.

'Ik ben enorm blij en dankbaar dat ik kan deelnemen aan 'Liefde Voor Muziek'. In het verleden werd ik gezien mijn uitgebreid repertoire al vaak getipt door het publiek voor een eventuele deelname en nu is het eindelijk zover! Dit is momenteel ook een lichtpunt in deze donkere en barre coronatijden. Weer eens volop met muziek bezig kunnen zijn en artiesten ontmoeten waar ik nog nooit mee in contact ben gekomen. Spannend! Ik kijk er alvast met veel enthousiasme naar uit!'

GEIKE ARNAERT

Geike Arnaert was meer dan 10 jaar lang de zangeres van Hooverphonic. Ze is de stem van hits als Mad About You en Eden. In 2011 verscheen Geikes eerste soloplaat en vorig jaar vond ze haar muzikale draai helemaal met een tweede album dat ze samen met Joost Zweegers (Novastar) maakte. In 2018 scoorde ze samen met de Nederlandse band BLØF een monsterhit met Zoutelande, waarmee ze ook de 'Zomerhit' van dat jaar opstreek.

'Er is mij al een paar keer gevraagd om deel te nemen en deze keer paste het perfect in de planning. Ik kijk er erg naar uit. Liefde voor muziek is voor mij wat het zegt – het draait rond muziek, datgene waar ik dag en nacht mee bezig ben. Dus het klopt en voelt goed aan. De keuze van nummers wordt sowieso erg moeilijk. Het wordt een verhaal van 'kill your darlings', want de repertoires lopen erg uit mekaar. Wat ik leuk vind: ze zijn verspreid over verschillende decennia. Ik heb de kans om nummers te brengen die ik als kleine Geike op de radio hoorde of nummers waar ik vandaag ontzettend hard van geniet.'

BERT OSTYN (ABSYNTHE MINDED)

Absynthe Minded zag het daglicht in 1999 en was oorspronkelijk de eenmansband van Bert Ostyn. De band groeide uit tot een kwartet en stond in 2004 in de finale van Humo’s Rock Rally en nog in datzelfde jaar volgde hun debuutalbum. Met Absynthe Minded tourde Bert Ostyn door heel Europa. Hun grote doorbraak kwam er met de single Envoi. In 2010 won Absynthe Minded 4 MIA’s, waaronder die voor 'hit van het jaar'.

'Ik heb zin in die grote uitdaging waar dit programma voor staat: Vlaanderen inpakken met goeie covers van topartiesten die dan tegelijk in het repertoire van mezelf kunnen duiken. Er bestaat geen ander programma met die focus op muziek in Vlaanderen. Van het schrijven van een eigen nummer, tot het arrangeren en het naar je eigen hand zetten van een ander, het maakt allemaal deel uit van dit veelzijdige project. Ik ben van plan om alle songs te zingen alsof het mijn eigen nummers waren. De meeste artiesten heb ik nooit ontmoet. Ze zijn allemaal verschillend, met een eigen stijl, genre en stem. Het is een eer om hier deel van uit te mogen maken en ik ben benieuwd om iedereen te leren kennen.'

TOURIST LEMC

Wie Tourist LeMC denkt, denkt Antwerpen. Met een mix van hiphop en kleinkunst in zijn eigen dialect scoort hij de ene hit na de andere. In 2010 verscheen zijn debuutalbum, ondertussen heeft Tourist LeMC er drie op zijn conto staan. Zijn song Horizon brak in 2016 een Ultratop-record en stond 21 weken lang op nummer 1. In het aankomend seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' is Tourist LeMC één van de nieuwe coaches.

'Op korte termijn intens aan de slag gaan met andermans songs, stuk voor stuk liedjes waar de collega-artiesten erg aan gehecht zijn en waar ze hun hart en ziel in gelegd hebben, is een serieuze uitdaging. Je wil de songs eren en je wil er je eigen identiteit in kwijt. Een fijne zoektocht. Ik kijk vooral uit naar het contact met de andere artiesten, de muzikanten die de songs mee kleuren, de crew en naar het feit dat we elkaar terug zullen kunnen (aan)raken met muziek en poëzie. En naar de reactie van het publiek na de uitzendingen natuurlijk!'

EMMA BALE

Emma Bale nam 6 jaar geleden op 14-jarige leeftijd deel aan 'The Voice Kids'. De finale haalde ze net niet, maar met haar eerste nummer, een cover van All I Want, scoorde ze meteen een hit. In 2015 lanceerde ze haar eerste album en nadien volgden radiohits zoals Run, Cut Loose en Fortune Cookie, een samenwerking met Milow. In 2016 kreeg Emma een MIA voor Beste Zangeres. Heel binnenkort komt er nieuw materiaal van Emma aan.

'Ik kijk ernaar uit om mijn ding te mogen doen met nummers van artiesten die ik respecteer en vind het een eer om dat überhaupt voor hen te mogen doen.'

CLEYMANS & VAN GEEL

Vrienden. Beste vrienden. Bloedbroeders. Dat zijn Jelle Cleymans en Jonas Van Geel van elkaar. Nadat Jelle zijn eerste muzikale stappen zette bij Spring en nadien Nederlandstalig solowerk uitbracht, startte het duo als een oudejaarsavondgrap hun coverband Cleymans & Van Geel. Intussen staan ze al meer dan 15 jaar op de planken. Dit jaar bracht het duo een eerste album uit met eigen Nederlandstalige songs. Met succes. In volle coronalockdown schoot de debuutplaat kort na de release naar de 1ste plaats in de Ultratop 50.

'We zijn ontzettend vereerd met de vraag van VTM om deel te nemen aan 'Liefde voor Muziek'. Dat we ons mogen vastbijten in de songs van die zes toppers waar we dit avontuur samen mee mogen beleven, is iets waar we geweldig naar uitkijken. Dat anderen onze liedjes die we in volle coronacrisis uitbrachten eerder live zullen zingen dan wijzelf, is super spannend, boeiend en zelfs uniek. Alsof we naar onze eigen première mogen kijken.'

RONNY MOSUSE

Zanger, muzikant, songwriter en producer Ronny Mosuse nam in 1988 samen met zijn broers met de groep The B Tunes deel aan Humo’s Rock Rally. Bart Peeters zag en hoorde de broers bezig en richtte samen met Ronny en Robert The Radios op, die monsterhits scoorden met o.a. She Goes Nana en I’m Into Folk. Ronny schreef ook een deel van het repertoire van The Radios. Na een eerste Engelstalig soloproject als RonnyMo’ bracht hij eind 2002 het album Stronger uit, opgedragen aan zijn overleden broer Robert. In 2005 volgde een eerste Nederlandstalige album, de opvolger kwam 3 jaar later.

'Als muziekliefhebber ben ik altijd geïnteresseerd geweest in herinterpretaties van bestaande liedjes. Ik geloof er sterk in dat dankzij die covers muziek echt universeel en grenzeloos kan worden. Ik heb bijvoorbeeld ooit The Beatles leren kennen door een medley van Stars on 45. Ik ben dus zeer benieuwd naar hoe mijn collega’s mijn muziek zullen interpreteren. Wie weet zal Willy Sommers mijn liedjes ‘verschlageren’? Spannend!'

De 7 nieuwe artiesten zitten nu al te popelen om volgende maand hun koffers te pakken en hun liefde voor muziek met elkaar te delen. De opnames van het nieuwe seizoen gaan volgende maand van start op een nieuwe locatie, die afhankelijk van de coronasituatie op dat moment in het binnenland of op een veilige plek in buitenland zal zijn.

De exacte startdatum van 'Liefde voor Muziek' wordt later bekendgemaakt.



