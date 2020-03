All You Need Is Love en... Nostalgie: zet je volumeknop op 10!

Foto: © Nostalgie 2020

Hartverwarmend om te zien en te horen hoe Vlaanderen elke avond om 20.00 uur applaudisseert voor al die helden die ons land draaiend houden: dokters, verpleegkundigen, zorgverleners, maar ook bakkers, politieagenten, vrachtwagenchauffeurs, mensen in het openbaar vervoer, de opvang.

Ook Nostalgie doet mee en zorgt samen met honderden luisteraars voor een ondersteunende soundtrack bij het applaus.

Evy Gruyaert: 'Net als al onze collega-DJ’s werden Kevin en ik tijdens Joyride overspoeld met reacties en verhalen van wat goede muziek in deze Coronatijden kan betekenen. We vroegen aan onze luisteraars wat hun favoriete song was om mekaar een hart onder de riem te steken. Jullie kozen massaal voor 'All You Need Is Love' van The Beatles.'

Elke avond om 20.00 uur hoor je bij Nostalgie dus 'All You Need is Love' en we roepen iedereen op om de volumeknop volledig open te draaien bij het dagelijks applaus.

De oproep van alle Nostalgie-DJ’s, met hun persoonlijke boodschap erbij vind je hier.

'1 uit de 1.000'

Luisteraars kunnen ook blijven classics kiezen om ze op te dragen aan vrienden, familieleden of organisaties die zich bijzonder inzetten dezer dagen. Dat deze actie aanslaat en mooie verhalen oplevert, kan je elke dagen horen bij Nostalgie en herbeluisteren via de website.

'Classics Top 2020, We’re Back'

En op algemeen verzoek programmeert Nostalgie vanaf 1 april opnieuw de langste en beste lijst aller tijden. 'De Classics Top 2020'.

Stemmen hoeft niet meer, maar genieten, meezingen en kracht putten uit die 2020 steengoede Classics des te meer…