Alex Callier: 'Release Me' is een erg persoonlijk nummer'

Foto: Zeb Daemen - Eén © VRT 2020

Gisteren losten de VRT en Hooverphonic het nummer waarmee de band voor Belgi naar het Eurovisiesongfestival trekt: 'Release Me'. De song werd geschreven door Alex Callier en is een erg persoonlijk nummer geworden.

Alex Callier: 'De song gaat over afscheid nemen. Ik heb het nummer geschreven op het moment dat mijn vader ongeneeslijk ziek was, maar het thema is universeel: iedereen krijgt vroeg of laat te maken met afscheid nemen van een vriend, familielid of een geliefde.'



Hooverphonic: 'We wilden naar het Eurovisiesongfestival gaan met een Hooverphonic-nummer ‘pur sang’, met een sterke melodie en de nodige dosis melancholie. Strijkers mochten uiteraard niet ontbreken, want die zitten heel sterk in ons DNA.'



De song werd gecomponeerd door Alex Callier en Luca Chiaravalli; Alex schreef ook de songtekst. Eén loste ook de videoclip van 'Release Me'. Die werd geregisseerd door Matthias Lebeer. De band werkte eerder al met hem samen voor de clip van 'Looking for stars'.







Alex Callier, Raymond Geerts en Luka Cruysberghs: 'Matthias heeft de pure essentie van de song vastgelegd op een heel poëtische en gestyleerde manier, die deel uitmaakt van zijn signatuur, en perfect aansluit bij de wereld van Hooverphonic. Als we één ding geleerd hebben in onze carrière, is het dat een nummer dat geschreven is vanuit een grote persoonlijke ervaring, vaak goed ontvangen wordt. Alsof het publiek de echtheid voelt'.



Intussen raakte ook bekend dat Hooverphonic zal optreden in de tweede helft van de eerste halve finale, op dinsdag 12 mei dus in Rotterdam. Op deze 65ste editie van het muziekfestival nemen ze het op tegen landen als Australië, Rusland en Zweden. Als de band doorstoot naar de finale zien we hen op zaterdag 16 mei weer aan het werk.



De act die op het podium van het Eurovisiesongfestival wordt gebracht, wordt momenteel nog volop uitgewerkt. Hiervoor werkt Hooverphonic samen met Matthias Lebeer, Hans Pannecoucke en Ignace D’Haese. Die twee laatsten waren vorig jaar verantwoordelijk voor de staging van de winnende act van Duncan Laurence.



Het Eurovisiesongfestival vindt dit jaar plaats op dinsdag 12 en donderdag 14 mei (halve finales), met de finale op zaterdag 16 mei, en is live te volgen op Eén. Ook online is alles rond het Eurovisiesongfestival te volgen via de website van Eén.



