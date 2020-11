Adriaan Van den Hoof nieuwe host 'Takeshi's Castle' op Comedy Central

Foto: Comedy Central - © ViacomCBS 2020

'Takeshi's Castle' vanaf 23 november terug op Comedy Central De gameshow, 'Takeshi's Castle', keert terug op Comedy Central. Dit keer vanuit IndonesiŽ, met nieuwe deelnemers die via absurde hindernissen het kasteel van heer Takeshi moeten bestormen.

En kersverse host: acteur en presentator Adriaan Van den Hoof die in elke aflevering wordt bijgestaan door één bekende Vlaming als co-host, o.a. Sven De Leijer, Jade Mintjens, Erhan Demirci en William Boeva voorzien het programma van gewiekst commentaar. Verwacht veel rondslingerende ballen en paddestoelen, ongelukkige valpartijen en snoekduiken, en vreemde types die het geheel nog wat absurder maken. 'Takeshi's Castle' is vanaf 23 november iedere maandag om 21.30 uur te zien op ViacomCBS zender Comedy Central.

Over 'Takeshi Castle'

'Takeshi's Castle' is van oorsprong een Japanse spelshow en werd van 1986 tot 1990 uitgezonden op Tokyo Broadcast System. Daarna is de show wereldwijd in meerdere landen te zien geweest, en bereikte een cultstatus.De ingrediënten zijn echter nog hetzelfde: 100 deelnemers die hindernissen bestormen en proberen om 'Takeshi's Castle' te bereiken. Het is bijna onmogelijk om ooit een spel te winnen, maar daar gaat het bij 'Takeshi's Castle' niet om. Eeuwige roem en een gedeukt lichaam, dat is in ieder geval gegarandeerd bij deelname.

Kijk vanaf 23 november twintig maandagen om 21.30 uur naar 'Takeshi's Castle' op Comedy Central met in de eerste aflevering host Adriaan Van den Hoof met Sven De Leijer als co-host.