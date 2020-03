Acteur Johny Voners (74) overleden

Foto: © Bart Musschoot - VRT 2020

Acteur Johny Voners is vanmiddag in intieme kring overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. Dat meldt de VRT. De acteur was vooral bekend als Xavier Waterslaeghers uit 'FC De Kampioenen'. Daarnaast speelde hij ook veel in het theater.

Johny Voners, geboren als Johny Hoebrechts in 1945, trad al op 15-jarige leeftijd op als variétéartiest, iets wat de rode draad door zijn leven zou worden. Zijn komisch talent en zijn passie voor Franse chanson waren zijn grootste troeven.

Jarenlang behoorde Voners tot het vaste gezelschap van de KVS Brussel en nadien van het Antwerpse Fakkeltheater. In de jaren '60 begon hij zijn tv-carrière. Zo was hij te zien in de jeugdserie 'Axel Nort' en nadien in de populaire reeks 'Wij heren van Zichem'. Later volgden nog glansrollen in 'Beschuldigde, Sta Op' en de zondagavondreeks 'Het Pleintje'.

Maar Johny was ook één van de sterktehouders in de legendarische BRT-reeks 'De Collega's. In de beginjaren van VTM schitterde hij in de populaire sitcom 'Benidorm', maar even goed speelde hij in 'Dag Sinterklaas', 'Flikken' of 'Kulderzipken'. Later volgde nog rollen in de Studio 100-reeks 'Mega Mindy' of in 2017 nog in de VTM-reeks 'Amigo's'.

De rol waarmee hij in Vlaanderen meer dan wereldberoemd werd, is natuurlijk die van Xavier Waterslaeghers in 'FC De Kampioenen'. Bijna 30 jaar lang speelde hij het 'chouke' van zijn Carmen. Als stuntelende doelman en beroepsmilitair veroverde hij de harten van televisiekijkend Vlaanderen. Ook in de films die volgden, bleef zijn personage zeer populair. Door zijn vertolking werd een doodgewoon pintje een 'dagschotel' in vele Vlaamse cafés.

Naast acteur was Voners ook zanger. Hij trok langs de Vlaamse theaters met een voorstelling rond het werk van Charles Aznavour, Joe Dassin en andere toppers uit het Franse chanson.

In 2018 werd kanker vastgesteld. Johny Voners was sinds februari van dit jaar opnieuw in behandeling. Dit was ook de reden waarom de VRT de start van de opnames van de nieuwe reeks van 'FC De Kampioenen' op hold zette. Ook zijn theatertournee 'Et alors... en dan... Voners', werd eveneens geannuleerd.

De familie en dierbaren van Johny willen dit droevige nieuws in alle sereniteit verwerken. De VRT wenst de familie en dierbaren van Johny Voners innige deelneming bij dit verlies.



