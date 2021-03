Aaron Blommaert nieuwe stem op MNM

Foto: MNM © VRT 2021

MNM heeft een nieuwe dj! Dat werd maandagochtend bekend gemaakt op MNM. De nieuwe dj is niemand minder dan Aaron Blommaert, die momenteel hoge toppen scheert met zijn rol als Raven in 'Familie'. Ketnetkijkers kennen Aaron ook als Robin in de reeks '4eVeR'. Aaron is 18 en komt uit Aalst.

De jonge presentator en acteur is -evident bij MNM- ook gepassioneerd door muziek: In 2014 al speelde hij mee in de Ketnet musical 'Kadanza', in 2015 nam hij deel aan 'The Voice Kids'. Hij maakt bovendien deel uit van de boysband BOBBY. Hun cover van de High School Musical hit 'Together', samen met Dina Ayada en Chapter Two, was zowel het themanummer van Marathonradio 2020 als later ook MNM Big Hit.



Aaron Blommaert: 'Radio maken, dat wou ik absoluut ooit eens doen. Dat ik op zo'n jonge leeftijd die kans al zou krijgen, had ik niet verwacht. MNM is niet alleen volledig mijn smaak wat betreft muziek, maar doet ook meer dan gewoon leuke radio maken. MNM heeft engagement en is positief. Dat is net waarom ik zo graag entertainer wou worden. Ik heb wel wat stress, want als radio-dj ligt alles in je eigen handen. Je bent én de entertainer én de regisseur én de technieker. Het wordt een rollercoaster. Maar ik ben helemaal klaar om van de radiowereld te proeven!'



Aarons eerste presentatie is op dinsdag 9 maart van 22u tot 24u in 'MNM Late Night'.



