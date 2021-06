8 keer prijs voor DPG Media op de Creative Belgium Awards

Ieder jaar reikt Creative Belgium de belangrijkste Belgische reclameprijzen uit aan de meest opvallende campagnes van het voorbije jaar. DPG Media werd genomineerd met 3 campagnes en kreeg 8 awards.

De opvallende Kaleidoscope 2020-campagne van De Morgen ontving liefst vijf bronzen beeldjes: een award voor Graphic Design Integrated, Design Craft, Digital Craft Form, Film Animation en in de categorie Press een award voor Art Direction.

Charlotte Ghekiere, Brand Manager De Morgen: 'De gebeurtenissen van het voorbije jaar werden gekenmerkt door onduidelijkheid. Daardoor was en is de positionering die we samen met mortierbrigade installeerden – Duidelijk. De Morgen. – relevanter dan ooit. De wereldwijde chaos bekeken we voor deze campagne door een kaleidoscoop die zorgt voor een rustgevend effect, naar analogie met onze rol als nieuwsmerk: rust brengen in de vorm van duidelijkheid. Het is een onderscheidende en vooral grafisch heel straffe manier om het contrast chaos en rust aan te tonen. We zijn blij dat deze aanpak de jury kon bekoren.'

'Code van Coppens'

Het VTM-programma 'Code van Coppens' stuntte op papier door Het Laatste Nieuws om te vormen tot een heuse escape room, helemaal in de stijl van het programma. De campagne werd beloond in de categorie Media, met een bronzen award voor Press.

Tina Put, Senior Brand Manager VTM: 'De challenge was om ons publiek de kans te geven om zelf de adrenaline van 'Code van Coppens' te ervaren. Om heel Vlaanderen te bereiken is Het Laatst Nieuws het ideale medium dus hebben we samen met at-the table twee maanden gebouwd om de papieren zaterdagkrant om te bouwen tot een escape room. Door de codes in de krant te kraken, kon je prijzen winnen. Vanaf het moment dat de krant geleverd was stroomden de oplossingen binnen, fantastisch als je merkt dat mensen al van ‘s morgens vroeg helemaal in de wereld van 'Code van Coppens' werden meegezogen. Fijn dat de jury dat enthousiasme deelt.'

2 keer prijs voor Streamz 'Van Bij Onz'

Tot slot wint Streamz voor de campagne 'Van Bij Onz' een bronzen award voor Culture & Social Behaviour en opnieuw brons in de categorie Radio & Audio, awards die we uiteraard delen met Telenet.

Peter Vindevogel, CEO Streamz: 'Het was belangrijk voor ons om Streamz te positioneren als de lokale streamingdienst voor Vlaanderen. TWBA speelde in op situaties die élke Belg herkenbaar vindt, van file, tot politieke chaos. De erkenning met deze Creative Belgium Awards bewijst dat ze hun werk fantastisch gedaan hebben.'