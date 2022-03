75 jaar Radio 2 in Limburg gevierd met podcast vol radiogeschiedenis, iconische figuren en spraakmakende verhalen

Dit jaar volgt Radio 2 al 75 jaar lang de regionale actualiteit in Limburg. Om dat te vieren, blikt de grootste radiozender van Vlaanderen een week lang terug met een unieke podcastreeks.

In 'Bij Leven en Welzijn' interviewt Daan Masset de stemmen uit het verleden. Inclusief Limburgse vedetten en verhalen van toen die nog steeds leven vandaag. Verwacht je aan een terugblik op driekwart eeuw radiogeschiedenis. Met legendarische presentatoren, spraakmakende verhalen, grote artiesten en gewone mensen.

Vinger aan de pols

Rino Ver Eecke (nethoofd Radio 2): 'Al 75 jaar houdt de Radio 2-ploeg in Hasselt de vingers aan de pols. Samen met de correspondenten zorgt Radio 2 in Limburg voor een uitgebreid aanbod aan nieuwsverhalen, altijd in interactie met luisteraars en de regiogenoten die in Limburg wonen. Ook in de andere provincies heeft Radio 2 een vaste plek. Zo zijn we letterlijk overal dichtbij. De ploegen zoomen vanop de eerste rij in op lokale gebeurtenissen en activiteiten. Zo weet Radio 2 als geen ander wat er leeft bij de Vlamingen en kunnen we onze rol als trouwe compagnon elke dag opnieuw waarmaken.'

Els Van de Sijpe, manager Radio & Audio bij de VRT: 'Radio 2 brengt via radio, maar ook online, lokale en regionale verhalen naar een breed publiek. Bijna 20% van de lezers op VRT NWS stroomt binnen door regionale artikels. De sterke samenwerking met VRT NWS is de basis van de digitale omslag die we bij de VRT willen maken: meer nieuwsverhalen en dat steeds meer op maat van de gebruiker. Zo blijven we letterlijk en figuurlijk verankerd in het hart van de Vlamingen.'

'Bij Leven en Welzijn'

In 'Bij Leven en Welzijn' interviewt Daan Masset de radiostemmen uit het verleden. Hij spreekt met zeven iconen van toen: hoe kijken ze terug en hoe vergaat het hen? Het resultaat is een reeks interviews met bekende Limburgse presentatoren. Vandaag start de reeks met Somers en Verschueren, Michel Ilsen en Tom Vossen. Vanaf dinsdag hoor je elke dag een ander icoon aan het woord.

Maandag 21 maart: Somers en Verschueren, Michel Ilsen, Tom Vossen

Luc Verschueren en Dirk Somers werden bij Radio 2 in Limburg een onafscheidelijk radioduo. Samen presenteerden ze het zondagse 'Sportcafé' waarvoor elke voetbal- of wielervedette maar al te graag een grote verplaatsing maakte en waar ook heel wat bekende artiesten op het podium stonden. Jacques Vermeire was er de cafébaas en voerde er zijn eerste typetjes op. Somers en Verschueren werden vooral populair als presentatieduo van 'Ochtendkuren', waarmee ze het land rondtrokken en wekelijks op meer dan een miljoen luisteraars konden rekenen.

Michel Ilsen maakte als producer en presentator het satirische 'De Vlag en de Lading'. Vanaf 1983 zette hij zijn schouders onder de regionale programma's waarin het Limburgse nieuws en de actualiteit centraal stonden. Het was ook de periode waarin Omroep Limburg wekelijks live-programma's met artiesten verzorgde vanuit de Limburgse vakantiecentra. In 1991 volgde Michel Ilsen Jos Ghysen op als productieleider van het radiohuis in Hasselt.

Tom Vossen presenteerde zelf een aantal verzoekprogramma's, stelde de muziek samen van enkele programma's maar was vooral de wandelende muziekencyclopedie van Omroep Limburg. Als discothecaris verzamelde en inventariseerde hij alle platen en cd's die binnenkwamen. Zo kon hij bijna blindelings het juiste werk pikken uit meer dan 100.000 platen en CD's uit alle muziekgenres. Omroep Limburg beschikte dan ook over een discotheek die door iedereen bewonderd werd, met als pronkstukken de eerste banden met opnames van Jacques Brel en Jo Erens.

Dinsdag 22 maart: Luk de Laat

Luk de Laat viel jarenlang 'Met De Deur in Huis' op woensdagvoormiddag waarin hij artiesten en gewone mensen ontving die er hun eigen verhaal kwamen vertellen. Daarnaast jongleerde hij graag met woorden en taal, waaruit 'Lukraak' ontsproot, een avondprogramma met haiku's en gedichten dat een trouwe fanclub had die tot op vandaag bestaat.

Woensdag 23 maart: Armand Schreurs

Armand Schreurs startte als sportverslaggever bij Omroep Limburg, maar na een optreden met zijn poppenkast op een personeelsfeest van de omroep, werden de poppen Tjen Kwaks en Leon van ’t Milieu vaste waarden op de radio. Zij overgoten de actualiteit met een satirisch sausje. Later trok Armand stofjas en laarzen aan om zich te verhullen in de figuur van Firmin Vandeput, een brutaal gebekte boer uit Vrolingen. Als chauffeur Jacky Spaas verklapte hij aan de telefoon de staatsgeheimen die hij van de Limburgse ministers in zijn limousine opving. En tussendoor moesten bekende en onbekende Vlamingen op hun hoede zijn voor zijn foptelefoons.

Donderdag 24 maart: Rita Jaenen

Rita Jaenen is bij veel luisteraars nog bekend als de gastvrouw van 'Parkeerschijf', het donderdagochtendprogramma waarin ze een gezellige babbel had met een kok, een wegenwachter, een advocaat en een boekenwurm, doorregen met nuttige en praktische tips voor het leven van elke dag. Rita maakte ook sfeervolle programma's in de avonduren.

Vrijdag 25 maart: Dirk Reynders

Dirk Reynders startte in 1986 als journalist op de regionale redactie en ook nu is hij nog steeds te horen in het nieuws uit Limburg. Hij bracht in die periode verslag uit van heel wat grote en kleine gebeurtenissen en stond op de eerste rij bij de sluiting van de Kempense Steenkoolmijnen en Ford-Genk, maar liet eveneens de luisteraars mee genieten van Blues Peer en het Oud Limburgs Schuttersfeest. Dirk heeft het radiowerk in die 36 jaar zien evolueren van pen en papier, telex en magneetbanden tot een volledig digitaal verhaal. Maar één zaak is nooit veranderd: de luisteraars die altijd even talrijk en trouw op post zijn gebleven.

'Bij Leven en Welzijn', vanaf nu te beluisteren in de Radio 2-app, de VRT NU-app en op radio2.be.