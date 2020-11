7 weetjes over 5 seizoenen van 'De Zonen van Van As'

Nu zondag 15 november start het 5de seizoen van 'De Zonen van Van As' bij VTM. Daarin trekt een nieuwe generatie het laken naar zich toe in de firma Van As, met een ultieme tweestrijd tot gevolg.

De afloop van die tweestrijd is nog geheim, maar in afwachting daarvan volgen hier alvast 7 weetjes over 5 seizoenen van 'De Zonen van Van As':

- De Familie Van As leidt een firma in afbraakwerken en dat heeft zo zijn gevolgen: voor de reeks zijn er al 25 auto’s gesneuveld, 5 vitrines, 5 muren, 3 woonwagens en werd er 1 chalet opgeblazen.

- In elke aflevering worden er gemiddeld drie wetten of regels overtreden. Dat betekent dat er al meer dan 120 overtredingen werden gemaakt door de familie en werknemers van Van As. Toch kregen de sluwe jongens nog maar 10 keer de politie over de vloer… De productie van de reeks zelf kreeg gelukkig maar 1 keer bezoek van de politie om hen te helpen het centrum van Diest af te sluiten.

- Het eerste seizoen van 'De Zonen van Van As' werd geregisseerd door Jan Matthys, de drie laatste door Thomas Decock en het tweede door Mathias Coppens.

- Tijdens de draaiperiode werd Frans Van As 79 jaar. Hij is daarmee de oudste ‘bedrijfsleider’ in fictieland. De producent van de reeks, René Vlaeyen, werd zelf 73 en is daarmee de oudst werkende tv-producent in Vlaanderen.

- Tania Kloek speelt de vrouw van Herman Van As. Ze zit aan de kassa van de supermarkt en is niet bijster slim. In het echte leven studeerde Tania Kloek tijdens de draaiperiode van 'De Zonen van Van As' echter bij als boekhouder. Ze studeerde af met grote onderscheiding en werkt nu als accountant voor tal van bedrijven.

- Oorspronkelijk was Barbara Sarafian gevraagd om de rol van Rita te vertolken, maar zij moest verstek geven omdat ze het op dat moment te druk had met andere projecten.

- Tijdens de opnames voor het eerste seizoen kwam acteur Carry Goossens zwaar ten val. Hij was daardoor enkele weken out, maar door een verschuiving in de opnameplanning was daar nauwelijks iets van te merken. Ook bij de opnames van het tweede seizoen verwondde Goossens zich op de set: tijdens een hete zomerdag verbrandde hij zijn lichaam aan de roofing van een dak waarop zijn personage aan het werk was.

De machtsverhoudingen kantelen in seizoen 5

Het vijfde seizoen start waar het vorige is geëindigd: De schadeclaim die boven de firma hing is met de hulp van Jean-Jacques (Tom Van Bauwel) opgelost. In seizoen 5 krijgt de volgende generatie - Kevin (Jonas Van Geel), Linde (Rilke Eyckermans) en vooral Dick (Ben Segers) - het voor het zeggen. Dick wordt zaakvoerder en neemt de touwtjes meteen stevig in handen. Maar niet iedereen is daar even blij mee: Herman (Peter Thyssen) voelt zich duidelijk tekort gedaan. Al snel komen de twee heren lijnrecht tegenover elkaar te staan en dat verdeelt ook het bedrijf in twee kampen. Frans aan de zijde van Dick en Herman, die soms wel en soms niet gesteund wordt door Kevin. Ook Linde, Rita (Els Beatse) en Martine (Tania Kloek) zitten tussen deze twee vuren. Bambi (Wouter Bruneel) kiest tenslotte partij voor diegene die hem voor zijn karretje weet te spannen. Al is Bambi niet het scherpste mes in de lade…

De firma begint stevig te groeien onder leiding van Dick: de planning, boekhouding en personeelszaken moeten worden uitgebreid. Kevin zorgt ervoor dat zijn vriendin Kelly (Charlotte Timmers) achter de desk belandt en dat leidt tot extra spanningen. Zelf loopt Kevin er de kantjes vanaf: hij gaat liever golfen met klanten en sluit onderhandse akkoordjes waar hij persoonlijk beter van wordt.

'De Zonen van Van As', vanaf zondag 15 november om 19.50 uur bij VTM.