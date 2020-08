5 nieuwe stemmen in de Stubru-ochtend en Flo zoekt antwoorden in 'faqda'

Vandaag start het nieuwe radioseizoen op Studio Brussel. De zender schiet stevig uit de startblokken, met vertrouwde stemmen, nieuwe gezichten en jong talent. Zo hoor je bij Michèle Cuvelier elke ochtend een andere stem om mee wakker te worden en gaat Flo Windey online op zoek naar antwoorden die ze zich tijdens het scrollen op het internet stelt.

's Avonds laat mag Sander Vandenhende voor het eerst zijn ding doen op de radio. Een overzicht van de nieuwigheden.

Michèle Cuvelier

Michèle Cuvelier (28) blijft op post van 6.00 tot 9.00 uur, maar krijgt dit najaar elke dag ander gezelschap. Dat worden afwisselend Thomas Huyghe, de Nederlandse zangeres Merol, Pedro Elias, Compact Disk Dummies-frontman Lennert Coorevits en zangeres Meskerem Mees.

Michèle Cuvelier: 'Ja jongens, ik heb mijn bubbel van vijf gekozen. Ik sta vanaf nu op met vijf vrienden. Én met jou. En daar heb ik megaveel zin in!'

Thomas Huyghe: 'Ik wil de 'och' terug in 'ochtend' steken.'

Merol: 'Ik kijk er enorm naar uit om de Belgische luisteraars van Studio Brussel te helpen bij het grootst noodzakelijke kwaad van het leven: opstaan.'

Pedro Elias: 'Ik heb zoveel spijt dat ik ja heb gezegd. Want nu moet ik elke woensdag heel vroeg opstaan.'

Lennert Coorevits: 'Ik ben klaar om weer aan wat heilige muzikale huisjes te rammelen.'

Meskerem Mees: 'Ik ben eigenlijk echt geen vroege vogel, maar voor de Studio Brussel-luisteraars en Michèle wil ik dat wel proberen.'

faqda met Flo Windey

Om naar uit te kijken: faqda, een nieuwe YouTube-videoreeks met Flo Windey (24). In faqda gaat Flo iedere week op zoek naar antwoorden die ze zich tijdens het scrollen op het internet stelt. Vragen die je niet meteen in normale FAQ-lijsten terugvindt maar er volgens Flo wel in thuis horen. Moet een studentendoop altijd zo voos zijn? Wat is dat met die 'sucking vibrator’? En waarom zijn mijn LGBTQ+-vrienden bang?

Flo Windey: 'In mijn hoofd stel ik mij vaak vragen, maar als ik op zoek ga naar antwoorden zie ik ze nergens staan in de FAQ-lijsten. Alsof de dingen die jongeren willen weten, of mee worstelen, onbeantwoordbaar zijn. faqda, ik wil antwoorden.'

Fien en Joris vieren tot zeven

Tot de terugkomst van Eva de Roo en haar nieuwe rechterhand hoor je Fien Germijns (25) en Joris Brys (31) elke weekdag van 16.00 tot 19.00 uur op Studio Brussel. En daarmee is alles gezegd, of niet.

Fien Germijns en Joris Brys: 'Om vier uur is je laatste hersencel waarschijnlijk aan het uitdoven. Dus bieden wij graag een dagelijkse service aan om je klaar te stomen voor het leukste gedeelte van de hele dag. Ge moogt naar huis gaan! Wij maken thuiskomen als een pita na een dronken avond: heerlijk.'

Sander en beter

Van maandag tot en met donderdag duikt Sander Vandenhende (22) met zijn wekelijkse gast kop vooruit de laatavond in, zoekend naar dingen die het daglicht niet mogen zien. Hun gedacht zeggen over de voorbije dag en in één moeite door ook een voorspelling doen voor de komende dertig jaar? Mijmeren over krokante zakdoeken, beslissen over choco op de augurken (ja/nee/veel) en de dissectie van die 'kutplaat' van The Killers? Na 22.00 uur mag alles.

Sander Vandenhende: 'Vanaf 22.00 uur wordt alles pas écht interessant: 'Wonderwall' meekwelen, cavia's koppelen op de radio of wildkakken. Allemaal leuker in het donker.'

Jong talent in het weekend

Voor het weekend geeft Studio Brussel de microfoon aan jonge radioveulens Hannelore Van Besouw (25) en Margaux Amant (20). Hannelore presenteert voortaan 'De Tijdloze' op zaterdag van 7.00 tot 10.00 uur. Margaux neemt aansluitend over voor 'De Afrekening' van 10.00 tot 12.00 uur. Voor 'De Tijdloze' op zondag worden de luisteraars vergezeld door ancien en radiorots in de branding Roos Van Acker.

Nog nieuw

- Studio Brussel maakte eerder al bekend dat vanaf vandaag 7 selectors elke avond hun favoriete muziek delen.

- Op zondag keert 'duyster' weer terug tussen 22.00 uur en middernacht.

- Ondertussen gaat Stijn Van de Voorde dit najaar op zoek naar De King of Pop (m/v/x).