Bommen vergeet je nooit. Zeker niet na 5 jaar. Op dinsdag 22 maart 2016 ontploffen er bommen op de luchthaven van Brussels Airport. Voormalige MNM-dj Eva Daeleman stond op dat moment in de inkomhal.

5 jaar na de aanslagen doet ze voor het eerst haar verhaal voor het publiek. Over de dag zelf, maar vooral over de gevolgen. Tot op vandaag schrikt Eva nog altijd van dichtklappende diepvriezers in de supermarkt. Een erg persoonlijk verhaal, maar vast herkenbaar voor veel mensen.

In een unieke aflevering van De Grote Podcast Van de Veire Ochtendshow vertelt Eva hoe haar naïviteit voor altijd aan flarden werd geblazen. Eerlijk en open. Over de gebeurtenissen die een enorme impact hadden op vele mensenlevens. Over de verjaardag die geen verjaardag is, 'want een verjaardag is feest'. Over iets dat voor altijd in ons geheugen gegrift staat.

Eva Daeleman: 'Ik heb aan mezelf beloofd om in dit gesprek niets weg te lachen of kapot te relativeren, maar gewoon te vertellen hoe het vandaag de dag echt met me gaat. Een getal plakken op fysiek leed is al moeilijk, op psychisch lijden al helemaal. De angsten zijn er nog elke dag, maar ik blijf zoeken naar manieren om stukjes los te laten.'

5 jaar na de aanslagen. Peter Van de Veire praat met Eva Daeleman. Beluister De Grote Podcast Van de Veire Ochtendshow in de MNM-app en via MNM.be.