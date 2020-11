28 beiaards openen dit weekend stemming '1000 Klassiekers'

Op zaterdag 28 november start de stemming voor de '1000 Klassiekers' van Radio 2, de lijst met de favoriete klassiekers van de Radio 2-luisteraars.

Dit jaar zet de radiozender de stemronde in met iets unieks waarvoor je je raam mag openzetten, of voor mag buitenkomen. Zaterdag om 13.30 uur zullen immers tientallen beiaardiers in Vlaanderen simultaan een beiaardversie brengen van de nummer 1 van de '1000 Klassiekers'-lijst van vorig jaar: 'Bohemian Rhapsody' van Queen.

In totaal zullen zo'n 28 beiaardiers deelnemen aan deze actie. Extra bijzonder hierbij is dat ook een beiaardier in het federale parlement de klokken zal bespelen. Slechts op drie plekken in de wereld staat er een beiaard in het parlement: in Catalonië, Canada en België. De stadsbeiaardier van Mechelen heeft een bevriende beiaardier in Portugal bovendien warm gemaakt om mee te doen, dus ook in Portugal zal Queen weerklinken.

De lijst met alle deelnemende beiaardiers vind je hieronder en op radio2.be. De stemming voor de '1000 Klassiekers' eindigt op zondag 6 december.

Rino Ver Eecke (nethoofd Radio 2): 'Het eindejaar nadert en dat zullen we op een andere manier beleven. Omdat we vooral thuis zullen zijn, wil Radio 2 uitpakken met passende ideeën om luisteraars samen te brengen rond muzikale herinneringen. Muziek brengt namelijk ongelofelijk veel mensen samen en zorgt voor een positief gevoel, ook in donkere tijden. Voor die laatste week van het jaar verzamelen we nu al de meeste favoriete songs van alle luisteraars. Vanaf kerstdag komen we dan met heel veel verrassingen voor de luisteraars tijdens '1000 Klassiekers'. De eerste verrassingen hoor je al tijdens 'Jouw Stem voor 1000 Klassiekers' met Peter en Anja.'

Oost-Vlaanderen

Dendermonde – Belfort – 13.30 uur

Gent – Belfort – 13.30 uur

Geraardsbergen – Sint-Bartholomeuskerk – 13.30 uur

Oudenaarde – Sint-Walburgakerk – 16.00 uur

Sint-Niklaas – Stadhuis – 13.30 uur

West-Vlaanderen

Brugge – Belfort – 13.30 uur

Ieper – Belfort – 13.30 uur

Nieuwpoort – Onze-Lieve-Vrouwekerk – 13.30 uur

Antwerpen

Lier – Sint-Gummarustoren – 13.30 uur

Mechelen – Sint-Romboutstoren – 13.30 uur

Mol – Sint-Pieter en Pauwelkerk – 13.30 uur

Puurs – Sint-Pieterskerk – 15.00 uur

Limburg

Genk – Sint-Martinuskerk – 13.30 uur

Hasselt – Sint-Quintinuskathedraal – 13.30 uur

Lommel – Sint-Pietersbandenkerk – 13.30 uur

Neerpelt – Sint-Niklaaskerk – 13.30 uur

Peer – Sint-Trudokerk – 13.30 uur

Sint-Truiden – Belfort – 13.30 uur

Tongeren – Onze-Lieve-Vrouwebasiliek – 13.30 uur

Vlaams-Brabant

Aarschot – Onze-Lieve-Vrouwekerk – 13.30 uur

Diest – Sint-Sulpitiuskerk – voormiddag

Grimbergen – Sint-Servaasbasiliek – 13.30 uur

Leuven – Bibliotheektoren Ladeuzeplein – 13.30 uur

Scherpenheuvel – Onze-Lieve-Vrouwebasiliek – 13.30 uur

Steenokkerzeel – Sint-Rumolduskerk – 13.30 uur

Zoutleeuw – Sint-Leonarduskerk – 13.30 uur

Brussel

Brussel – Parlementsbeiaard – 13.30 uur

Portugal

Costância – Mobiele beiaard Cico – 13.30 uur

'Jouw Stem voor 1000 Klassiekers', met Anja Daems en Peter Verhulst, zaterdag 28 november van 13.00 tot 16.00 uur op Radio 2.

'1000 Klassiekers', van vrijdag 25 december tot en met donderdag 31 december op Radio 2.