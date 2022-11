'2000 sinds 2000' is terug op NRJ: in hits én moves

Van Harry Styles en Ed Sheeran tot Taylor Swift en The Black Eyed Peas, er zijn nog zoveel méér artiesten die sinds 2000 niet meer weg te denken zijn. Op NRJ vinden ze vanaf 5 december allemaal een plek in de lijst van het jaar: '2000 sinds 2000'.

Harry Styles stond in 2010 als snotneus op het podium van 'X-Factor' en vormde mee One Direction. In 2022 treedt hij overal ter wereld op voor volle zalen. Ed Sheeran brak in 2011 door, in de zomer van 2022 stond hij twee keer in het Koning Boudewijnstadion.

Taylor Swift gaf ons in 2009 de legendarische videoclip van ‘You Belong with Me’, dit jaar bracht ze haar album ‘Midnights’ uit en verpulvert daarmee alle records. En The Black Eyed Peas brachten in 2006 ‘Where is the Love’ opnieuw uit om de aanhoudende vluchtelingencrisis aan te kaarten. In 2022 werkten ze samen met Shakira en David Guetta voor ‘Don’t you Worry’.

Daar waar de zender doorgaans enkel de hits van de laatste 10 jaar draait, gaan ze daarvoor nu 13 jaar langer terug in de tijd, al zullen veel hits van het voorbije jaar zeker ook hoog in de lijst te horen zijn. Dat hangt natuurlijk van de stemmende luisteraar af. Het stemmen op je favoriete hits van de bijna voorbije 23 jaar kan nog tot en met 2 december. Wie stemt maakt kans op een Nintendo Switch.

Als opwarmer voor de lijst ontvangt Ken Siereveld tussen 6.00 en 9.00 uur verschillende gasten, om met hen een duik te nemen in het 2000 sinds 2000-bad. O.a. Kobe Van Herwegen en X!NK hebben komen al langs. Die laatste zijn – met hun net aangekondigde reünie – het beste bewijs van het feit dat alles terug komt.

Hoé alles terugkomt en of we daar dan altijd even blij mee zijn (😊) dat krijg je ook te zien in de fantastische dansmoves van dj Ken, die een perfecte kopie maakt van een aantal legendarische dansvideo’s sinds 2000.

Programma manager Nathalie Delporte: ''2000 sinds 2000' is de ideale plek voor veel verhalen en vooral de muziek die deze generatie gevormd heeft. Het wordt twee weken lang een ode aan alle artiesten die onze muziekwereld de laatste 23 jaar kleur en een smoel hebben gegeven.'

- Stemmen kan nog tot en met vrijdag 2 december

- De lijst hoor je bij NRJ van maandag 5 tot en met vrijdag 16 december