20 jaar Klara: bijzondere specials, groots verzoekprogramma en klassiek voor iedereen in een nieuw jasje

Foto: Klara - © VRT 2020

Woensdag 2 december wordt Klara 20 jaar. En 20 in 2020, dat moet gevierd worden. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid heeft Klara heel wat in petto voor haar luisteraars.

Zo geeft Klara zichzelf vijf dagen lang cadeau aan het publiek tijdens het verzoekprogramma 'Klara 20'. 'Pompidou' brengt twee bijzondere uitzendingen waarin dieper wordt ingegaan op het draagvlak voor cultuur en de rol van cultuur in het onderwijs. Er komt een feest-cd met een selectie van het Klara-team. Klara-presentator Sander De Keere brengt klassieke muziek tot in de scholen en huiskamers met 'Iedereen Klassiek On Tour'. En Klara wordt letterlijk in een nieuw jasje gestoken, met een vernieuwde app en huisstijl.

'Pompidou': cultuur in het onderwijs

Op maandag 30 november en dinsdag 1 december brengt 'Pompidou' een tweedelige reeks over het draagvlak voor cultuur en het belang van kunst in het onderwijs. Chantal Pattyn zoekt samen met haar gasten naar antwoorden op verschillende vragen: Waar is uw liefde voor kunst en muziek ontstaan? Hoe kunt u die passie doorgeven aan de volgende generatie? Hoe krijgt u uw puberende kinderen mee naar een klassiek concert of een museum? En welke rol speelt het onderwijs daarin? Hoe blijven we verwonderd?

Op maandag 30 november gaat Chantal in gesprek met cultuursociologe Jessy Siongers, die met haar Kenniscentrum voor Media- en Cultuurparticipatie aan de UGent onderzoek voert naar de deelname aan cultuuractiviteiten. Samen ontvangen ze gasten Barbara Delft (experte Amateurkunsten bij het steunpunt De Federatie), Joost Fonteyne (Klarafestival) en Leen Laconte (OKO).

De dag nadien buigt 'Pompidou' zich over kunst in het onderwijs, naar aanleiding van de actuele bezorgdheid over het verdwijnen van kunst en muziek in de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs. Chantal gaat daarvoor in gesprek met leraar Jos Maes, expert en groot pleitbezorger van cultuureducatie, Frederik Styns (Symfonieorkest Vlaanderen) en Eef Thoen (docent Artevelde Hogeschool).



'Klara 20': enkel de favoriete muziek van de luisteraars

Van woensdag 2 tot en met zondag 6 december draait Klara alleen maar verzoekplaten van luisteraars en laat de zender hen uitgebreid aan het woord. Klara wordt die week dus letterlijk aan de luisteraars cadeau gedaan en door hen gemaakt.

Luisteraars kunnen tot en met zondag 6 december hun favoriete muziek uit het brede repertoire van Klara doorgeven via klara.be. Van klassiek tot jazz, van world tot opera en alles daartussen. Van Mozart tot Miles Davis, van Cesaria Evora tot Maria Callas, van Beethoven tot Max Richter.

Klara wil de luisteraars ook zelf aan het woord laten tijdens 'Klara 20'. Hebben ze een verzoekje? Willen ze iemand in de bloemetjes zetten? Of hebben ze een geweldig verhaal over Klara of hun favoriete muziek? Alles kan en alles mag om er samen met Klara een groots feest van te maken!

Cd-box 'Klara 20': samengesteld door het Klara-team

Het Klara-team stelde op haar beurt een feestelijke driedelige cd-box samen met een dansante mix van klassiek, jazz en world, die wil verwennen en verwonderen.

Chantal Pattyn, netmanager Klara: 'De muziek is met veel liefde gekozen. Dit is geen geschiedenis van 20 jaar Klara, want ons interesseert wat de radio betreft alleen de toekomst. Moge die roze kleuren, voor u allen.'

Klassiek voor iedereen met 'Iedereen Klassiek On Tour'

Klara wil ter ere van haar twintigste verjaardag overal klassieke muziek laten horen. Ook op de middelbare scholen, want jongeren hebben meer met klassieke muziek dan ze zelf denken. Zingt Jason Derulo niet even veel zijn eigen naam in zijn hits als Johann Sebastian Bach? En was de haarkleur van Vivaldi destijds niet even opvallend als die van Billie Eilish vandaag?

Voor Klara-presentator Sander De Keere klopt het hart voor klassieke muziek nog steeds. Daarom trok hij dit najaar, toen het nog mocht, met de grappige, wervende en toegankelijke show 'Iedereen Klassiek On Tour' naar de middelbare school. In één lesuur overtuigde Sander de leerlingen dat hun leefwereld veel gelijkenissen toont met die van componisten. Componisten waren immers de influencers van hun tijd. Alleen deden ze dat niet met TikTok, Instagram of YouTube, maar puur met muziek.

'Iedereen Klassiek On Tour' is geschikt voor zowel middelbare scholen als het grote publiek. Vanaf woensdag 2 december is de show daarom vrij te bekijken via VRT NU en het YouTube-kanaal van 'Iedereen Klassiek'. Zo maakt Klara de belofte in de titel waar: klassieke muziek voor iedereen.

Een vernieuwde app en frisse huisstijl

De app en de huisstijl van Klara worden in een nieuw en fris jasje gestoken. Met de nieuwe Klara-app luistert en kijkt het publiek makkelijker en aangenamer dan ooit mobiel naar Klara of de digitale muziekstream Klara Continuo. Via het nieuwe Klara Select (her)ontdekken luisteraars de beste radiofragmenten. De app gidst hen ook naar en door het uitgebreide en gesmaakte podcastaanbod van Klara.

In de app staat op vrijdag 4 december ook iets exclusiefs te gebeuren. Klara licht alvast een tipje van de sluier met deze hints: 'Ballet', 'Beethoven' en 'Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen'. Meer weten? Download dan vanaf maandag 30 november de nieuwe Klara-app.

Een bijzondere verjaardag verdient ook een nieuwe look. Klara frist het logo en de huisstijl op, met respect voor het verleden. De herkenbare, krachtige 'K' blijft, maar de naam erin en de baseline eronder verdienen een nieuw lettertype. De basiskleuren zwart en wit blijven behouden, maar worden door reclamepartner Lucy aangevuld met lichtere, frisse kleuren. Die zullen in de online en offline communicatie al subtiel te zien zijn, en later ook doorstromen naar de app en website.

'Pompidou' cultuurspecial: op maandag 30 november en dinsdag 1 december, van 17.00 tot 18.00 uur.

'Klara 20': van woensdag 2 tot en met zondag 6 december, van 06.00 tot 24.00 uur. Op zondag 6 december sluit Klara om 18.00 uur af.

'Iedereen Klassiek On Tour': vanaf woensdag 2 december via VRT NU en het YouTube-kanaal van 'Iedereen Klassiek'.

CD-box Klara 20: uitgebracht door Warner Classics (0190296797019) en vanaf nu verkrijgbaar.