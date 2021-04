'20 jaar Eregalerij' in de Radio 2-app: unieke terugblik met onvergetelijke fragmenten en iconische nummers

De extra feestelijke editie van '20 jaar Eregalerij' in de Radio 2-app zit erop. Christel Van Dyck en Jelle Cleymans presenteerden zonet samen een online show, zonder publiek, vanuit Kursaal Oostende.

Via de Radio 2-app kon iedereen thuis gratis genieten van een terugblik op 2 decennia. Met onvergetelijke fragmenten, een nieuwe versie van 'Eenzaam zonder jou' door Camille Dhont en een medley van de hoogtepunten uit 20 jaar door het Radio 2 Koor onder leiding van componist Hans Primusz. Tijdens deze speciale online editie werden er geen carrièprijzen uitgedeeld. 3 iconische nummers, 'Als een leeuw in een kooi', 'Eerste sneeuw' en 'Oh la la la', kregen wel een ereplaats toebedeeld.

'Prachtige parels'

De feestelijke 20ste editie van De Eregalerij werd door de coronacrisis verschoven naar donderdag 17 maart 2022. Maar: Radio 2 kon alvast niet wachten om twee decennia Eregalerij te vieren. Daarom kwam er dit jaar alvast een extra online show, voor iedereen in de Radio 2-app.

De show werd geopend door de benjamien van de voorstelling, Camille Dhont, die haar versie bracht van 'Eenzaam zonder jou', het eerste nummer dat ooit werd opgenomen in De Eregalerij.

Paul De Wyngaert, voormalig nethoofd van Radio 2, stond mee aan de wieg van De Eregalerij. Hij benadrukt dat De Eregalerij gaat om meer dan prijzen uitdelen. Het gala zorgde ook dat artiesten elkaars nummers onderhanden namen, met onvergetelijke covers als resultaat. 'Er zijn toch echt prachtige parels geboren in De Eregalerij', verzekert hij tijdens de show aan ceremoniemeesters Christel Van Dyck en Jelle Cleymans.

Geen carrièreprijzen, wél 3 nummers

'Als een leeuw in een kooi'

Geen carrièreprijzen tijdens deze speciale online viering van '20 jaar Eregalerij'. Wél werden er drie nummers opgenomen. Eerst viel Willy Sommers in de prijzen met zijn 'Als een leeuw in een kooi'. Een nummer dat het onverwacht goed deed. Een gouden plaat in de jaren 80 was zeker geen evidentie meer. Bovendien had het niet veel gescheeld of het nummer was nooit uitgebracht. Aanvankelijk vonden Willy en zijn team het niet passen bij hem. Tot producer Roland Verlooven het tempo veranderde, en de puzzel plots wél bleek te kloppen. 'Ik heb me regelmatig in de wangen moeten knijpen bij het succes van het nummer in die tijd', blikt hij terug. Voor de gelegenheid brachten The Starlings hun versie van Sommers' hit. Willy genoot. 'Het is erg fijn je eigen nummers door jonge artiesten te horen brengen', verzekert Willy, die dit jaar maar liefst 50 jaar op het podium staat.

'Eerste sneeuw'

Daarna was de beurt aan 'Eerste sneeuw' van Jan De Wilde. 'Ik ben er niet goed van', vertelde hij aan Christel en Jelle. 'Ik ben al vaker in de Eregalerij geweest om anderen te eren. Ik had nooit gedacht dat het mij zou overkomen,' bekende hij bescheiden. En dan te bedenken dat hij het nummer enigszins tegen zijn zin opnam, eerder als vriendendienst aan componist Lieven Tavernier. Gelukkig maar!

'Oh la la la'

Derde nummer dat een ereplaats werd toebedeeld is 'Oh la la la' van TC Matic. Frontman Arno Hintjens kwam het nummer nog eens brengen met de band van Miguel Wiels. Weer een nummer dat niet bedoeld was om opgenomen te worden. In het geval van dit nummer was het de platenfirma die er niet in geloofde. 'Maar het is altijd het publiek dat beslist', legt Arno uit. 'We speelden het nummer tijdens een optreden, en het publiek ging door het dak.' De zanger, die al een tijdje vecht tegen kanker, genoot zichtbaar van het optreden in De Eregalerij. 'Ik heb de zwaarste kanker die er is, maar daar leef ik mee. Kunnen spelen geeft me kracht', vertelde hij openhartig. En dus mocht hij de show afsluiten met nog een nummer 'Solo gigolo', nieuw werk.

Ode aan overleden artiesten

Ten slotte bracht Kommil Foo met hun breekbare versie van 'Amsterdam' van goede vriend Kris Debruyne een ode aan alle overledenen uit de muzieksector van de voorbije 2 jaar.

De Eregalerij is een initiatief van Radio 2 en Sabam for Culture.

'De 20ste editie van De Eregalerij', donderdag 17 maart 2022.