20 jaar Eregalerij eert ook Wouter Van Belle voor een leven vol muziek

Radio 2 en Sabam for Culture vieren op donderdag 19 maart 2020 20 jaar Eregalerij. Tijdens het jaarlijkse feest voor een leven vol muziek wordt Wouter Van Belle opgenomen in De Eregalerij.

Eerder al werd bekendgemaakt dat ​Soulsister dit jaar wordt opgenomen in de Eregalerij voor een 'leven vol muziek'. Ook Van Belle ontvangt de prijs voor zijn grote betekenis voor en invloed op de Vlaamse muziek. Vorig jaar viel die eer nog te beurt aan zanger/componist Guido Belcanto, zanger/componist Henny Vrienten en het schrijverstrio Miguel Wiels, Peter Gillis en Alain Vande Putte.

Trouwe fans van 'Idool' herinneren zich Wouter Van Belle misschien nog van zijn deelname als jurylid in 'Idool 2011'. Maar ook al heeft hij uitstapjes op het podium en in de spotlights gedaan, de favoriete plek van producer Wouter Van Belle is achter de schermen en de knoppen. Vanuit die positie maakte hij van sterke nummers tophits, en oogstte hij internationaal succes met uiteenlopende genres.

Van Belle leerde de stiel in Studio Impuls in Herent, waar hij voor heel wat grote producers mocht mixen. Zijn eerste nummer 1-hit zelf als producer is 'Ebbenhout blues' van Wigbert. Het begin van een indrukwekkende lijst onvergetelijke nummers waar hij de hand in had. Zo is Van Belle de man van de wereldberoemde pianorif van Gorki's 'Mia'. Hij werkte samen met Noordkaap wat parels opleverde als 'Satelliet Suzy' en het onsterfelijke 'Ik hou van u'. Hij producete de eerste plaat van Novastar met hits als 'Wrong' en 'The best is yet to come'. Bovendien was hij de ontdekker van Flip Kowlier solo en Yevgueni… En hij is ook de man achter de internationale doorbraak van Axelle Red, goed voor een resem klassiekers als 'Sensualité', 'Je t'attends', 'Le monde tourne mal' en 'Elle danse seule'.

In 1998 richtte Van Belle samen met kompaan Werner De Wachter het platenlabel Petrol Music op. Het is dat label waar Flip Kowlier ook als soloartiest zijn artistieke ei mocht leggen, met de gekende successen tot gevolg. De portfolio van Wouter Van Belle is divers en uitgebreid. De voorbije jaren scheerde hij in Nederland nog hoge toppen met het populaire 'Racoon', en onlangs bracht Geike haar tweede soloalbum uit, met als producer Wouter Van Belle. Momenteel werkt Van Belle met Daan en Dead Man Ray (als producer en toetsenman). Recentelijk nog richtte hij samen met Werner De Wachter een nieuw urban label op, Sanseveria. Het label pakt weldra uit met het debuut van MEYY, een dame om in het oog te houden, voorspelt Van Belle.

Tickets voor De Eregalerij zijn te koop via radio2.be.

'20 jaar Eregalerij', donderdag 19 maart 2020 in Kursaal Oostende.