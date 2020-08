14 nieuwe programma's dit najaar bij VTM

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Familiezender VTM breidt vanaf maandag 31 augustus uit tot een familie van zenders: die dag starten VTM 2, VTM 3 en VTM 4. Waar VTM de familiezender bij uitstek blijft, staat VTM 2 garant voor pittige Vlaamse en internationale reality. Samen met VTM 3, de filmzender, en VTM 4, waar actie en classics centraal staan, is de familie van VTM-zenders compleet.

Bij VTM staan vanaf september 14 nieuwe programma’s in de steigers. Zo wordt het o.a. uitkijken naar de mysterieuze show 'The Masked Singer', de verrassende bevindingen van Dina en Andy in 'Ze Zeggen Dat', de strijd tussen bekende topchefs in 'Snackmasters' en de comedyshow van Ruth, Jonas, Guga & Nathalie. Julie Van den Steen, Sean Dhondt, Laura Tesoro, Niels Albert en Bart Kaëll ruilen de spotlights in voor 'Een Echte Job', Jelle Cleymans gaat op zoek naar het beste nieuws van de dag in 'De Positivo’s' en Jonas Van Geel zoekt uit of we elkaar nog begrijpen in 'Veel Tamtam'. Er hangt ook behoorlijk wat liefde in de lucht in het nieuwe Shelter-programma 'Da’s Liefde' (werktitel) met Jens Dendoncker. Het is ook uitkijken naar de zoektocht van Karen Damen en Ruth Beeckmans naar een toffe date voor mensen met een beperking of stoornis in 'Cupido Ofzo' en naar de nieuwe telenovelle 'Lisa'.

Er is ook opnieuw straffe factual: Axel Daeseleire verblijft in 'Axel Gaat Binnen' op plaatsen waar je normaal gezien niet zomaar kan verblijven en 'Telefacts NU', met Freek Braeckman als host, keert terug naar de roots en brengt onthullende reportages over dossiers die Vlaanderen bezighouden. VTM NIEUWS en HLN brengen dit najaar ook sportdocu’s waarbij ze in het spoor zitten van wielergoden Wout Van Aert en Remco Evenepoel.

De Rode Duivels hebben opnieuw een vaste afspraak bij VTM. Stef Wauters neemt plaats in een gloednieuwe studio om samen met alle families in Vlaanderen te supporteren voor onze nationale trots.

Beproefde successen zoals 'The Voice Kids', 'Mijn Keuken Mijn Restaurant', 'Boer zkt Vrouw', 'Helden van Hier: Op Interventie', 'Wat een Jaar!', 'Code Van Coppens' en 'De MUG' keren ook terug met nieuwe afleveringen.

Maarten Janssen, channel manager VTM: 'VTM gaat voor een ambitieus najaar. We brengen een mix van verrassende nieuwkomers, vertrouwde sterkhouders en must see-tv. Stuk voor stuk programma’s waarover je de dag nadien wil meepraten met collega’s, familie of vrienden. Met VTM willen we er élke dag van de week zijn om onze kijkers te blijven entertainen en informeren.'

'We hebben voor onze zenders 19 nieuwe Vlaamse programma’s in de steigers staan. De drive en het enthousiasme bij de productiehuizen en onze gezichten hebben ervoor gezorgd dat we er, ondanks deze coronatijden, toch in geslaagd zijn om de kijker met zoveel nieuwe titels te verrassen. Naast de vertrouwde successen, blijven we dus volop inzetten op vernieuwing en willen we zeker niet stilstaan', licht Davy Parmentier, creatief directeur VTM verder toe.