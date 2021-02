VRT 'not amused' over uitlekken gesprek Bart De Pauw in 'Telefacts NU'

De 'Telefacts NU'-uitzending rond de zaak van Bart De Pauw valt niet goed bij de VRT. Vooral het uitlekken van een vertrouwelijk gesprek tussen Bart De Pauw en enkele VRT-medewerkers zet kwaad bloed. De VRT spreekt van een ernstige breuk van vertrouwen.

Twee dagen voor zijn ontslag bij de openbare omroep had Bart De Pauw een laatste gesprek met een delegatie van de VRT. Opnames van dat gesprek zijn nu gelekt. Donderdagochtend stond al een deel van het gesprek afgedrukt in de kranten van DPG Media. Fragmenten uit het gesprek zijn ook te horen in 'Telefacts NU' op VTM. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen brengt 'Telefacts NU' een reconstructie van de zaak De Pauw. Ook zijn echtgenote komt aan het woord.



'We stellen vast dat de reportage van 'Telefacts' focust op het civielrechtelijk geschil tussen de VRT en het gezin De Pauw. De uitzending baseert zich op informatie aangeleverd door de heer De Pauw. Met onder meer een illegaal gemaakte opname van een gesprek tussen hem en onze medewerkers.”, reageert VRT-woordvoerder Bob Vermeir in de krant Het Nieuwsblad. 'De zaak-De Pauw heeft een voorbeeldrol in de behandeling van klachten over grensoverschrijdend gedrag. De manier waarop deze zaak in de media uitgespeeld wordt, brengt alle preventiediensten in gedrang. Het beroepsgeheim wordt te grabbel gegooid, en het verspreiden van die onrechtmatige opnames zal ervoor zorgen dat slachtoffers opnieuw niet met hun verhaal naar de juiste instanties durven te stappen. Zo wordt de straffeloosheid van ongepast gedrag in de hand gewerkt.'

Bij de VRT wenst men verder niet te reageren. 'Wij hebben altijd gepleit voor een serene aanpak van deze zaak. Daarom gaan we dit debat niet voeren in de media. Er loopt een strafzaak tegen Bart De Pauw en een burgerlijke zaak. We hebben alle vertrouwen in de werking van justitie.', stelt woordvoerder Bob Vermeir.



VTM NIEUWS-hoofdredacteur Michiel Ameloot laat weten dat de 'Telefacts NU'-reportage gemaakt is met het grootste respect voor de privacy van de preventieadviseur. Volgens hem wordt de audiotape bewust niet volledig vrijgegeven. 'We zenden enkel uit wat journalistiek en maatschappelijk relevant is', klinkt het.



'Telefacts NU' over de zaak De Pauw is donderdag 4 februari om 21.55 uur te zien bij VTM en VTM GO!

