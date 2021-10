Oktober is hiphop-maand bij NRJ

Vier weken lang staan hiphop en R&B centraal bij radiozender NRJ. Dat is muziek, dat is lifestyle en veel meer. De hele maand oktober hoor je nog meer dan anders hiphop in de NRJ-playlist.

Op vrijdag trekt de radiozender alle registers open. Van 10.00 tot 16.00 uur hoor je 'The 411', waarbij elke vrijdag een ander muzikaal thema centraal staat. NRJ's eigen hiphop-dj Fatty K zorgt voor alle info en weetjes en de NRJ-dj's spelen hun favoriete hiphop-tracks. Van 16.00 tot 22.00 uur gaat het in full force verder en host Fatty K samen met een gast een show rond de 4 pijlers van de hiphop.

Op vrijdag 8 oktober hoor je alles over breakdance en is Admir Mirena - hoofdcoach van ons olympische breakdance-team - de co-host.

Een week later komen Spray & Play - grafitti en street artists, die workshops geven in heel België - langs en zijn de studiomuren niet veilig want is graffiti de pijler.

Op Vrijdag 22 oktober gaat Fatty K dieper in op de hiphop-pijler 'DJ', waarbij voormalig wereldkampioen DJ Dysfunkshunal een legend is.

En de hiphopmaand wordt op 29 oktober afgesloten met Fatty K en Safi, een van de gevestigde waarden binnen de scène die Vlaamse hip hop mee op de kaart heeft gezet. Ze gooien zich die dag 6 uren lang in de rap/MC.

Maar als het gaat over hiphop moet je in hiphop-taal spreken en dat kan host Fatty K gelukkig als de beste: 'Tune in op vrijdag voor de dopeste gasten uit alle pijlers van de hiphop-scène en kom alles te weten over b-boys en b-girls, whole cars, murals, scratching, juggling, bars en flow. En natuurlijk hebben we nog heel wat verrassingen in petto! Tune in on Friday!'

Een rode draad doorheen de maand is de wekelijkse aanwezigheid van Tazz Customs, ofte Tijs van Impe. Hij komt elke vrijdag live een paar sneakers customizen volgens de hiphop-pijler van die dag. Zo ontstaat er elke week een paar exclusieve, unieke schoenen die van jou kunnen zijn als je je inschrijft voor de wedstrijd via nrj.be.