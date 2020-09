'Liefde voor Muziek' niet naar Spanje! Dit is de nieuwe bestemming!

Corona gooit ook roet in het eten voor de artiesten van het nieuwe seizoen 'Liefde voor Muziek'. Geen bikini of zwembroek in de koffer, want het gezelschap kan niet naar het warme Spanje.

Willy Sommers, Tourist LeMC, Ronny Mouse, Geike Arnaert, Cleymans & Van Geel, Emma Bale en Bert Ostyn van Absynthe Minded blijven dit jaar dichter bij huis. Geen ticket naar de zon, wel een rit naar de Ardennen.



De artiesten trekken in oktober richting het zuiden van ons land. In de Ardennen zullen zij het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek' inblikken. Even werd nog gedacht aan Zuid-Frankrijk, maar ook die regio kleurde donkerrood. Een exacte uitzenddatum is nog niet bekend, maar waarschijnlijk komt het nieuwe seizoen in het voorjaar op VTM.



