'In de Gloria' wordt 20! Ook nu nog hilarisch! (VIDEO)

Exact 20 jaar geleden, op 11 februari 2000, kwam de VRT met 'In de Gloria'. Al snel werden de hilarische sketches wereldberoemd in Vlaanderen. Maar ook buiten onze landsgrenzen ontdekte men het programma. Al begreep men niet altijd goed wat er aan de hand was...

Met 'In de Gloria' wou programmamaker Jan Eelen een persiflage maken op de populaire human interest-programma's zoals 'Man Bijt Hond', 'Afrit 9' of 'Jambers'. Hij verkocht zijn idee aan Woestijnvis-baas Wouter Vandenhaute, klopte aan bij een reeks Vlaamse topacteurs en de rest is geschiedenis...



Er werden naar goede Jan Eelen-traditie slechts twee seizoenen gemaakt. Toch was dit voldoende om 'In de Gloria' een plaats te geven in de Vlaamse tv-geschiedenis. Ook het feit dat de filmpjes een eigen leven gingen leiden op internet, hielp natuurlijk. 'Den draad' of 'In de Poep' staan ook vandaag nog gegrift in het collectief geheugen van Vlaanderen.



Dat de lijn tussen realiteit en persflage heel dun was, bleek ook uit het feit dat de sketch 'Boemerang' voor opschudding zorgde in het buitenland. Het filmpje toont het verhaal van een talkshowpresentator (gespeeld door Tom Van Dijck) die het einde van zijn carrière besprak, een carrière die abrubt beëindigd werd door een blunder van formaat. De showmaster interviewde in z'n laatste aflevering van 'Boemerang' immers twee gasten die het slachtoffer waren van medische blunders.

Eén van de slachtoffers (gespeeld door Lucas Van Den Eynde) bleek een behoorlijk hoge stem te hebben overgehouden na een operatie. Bij die laatste kon de talkshowhost zijn lach niet inhouden en hij begon het slachtoffer uit te lachen, wat niet in dank werd afgenomen.



In Nederland werden er zelfs debatten op tv over gevoerd. De 'TROS TV-show' nodigde de hoofdrolspelers uit de sketch 'Boemerang'zelfs uit om de Nederlandse kijker eindelijk de waarheid mee te geven.







De sketch ging eerder al de wereld rond. Ook de Amerikaanse toppresentator Jay Leno bracht het filmpje als 'echt gebeurd' in zijn talkshow.

Ook de sketch 'Hallo Televisie' is één van die legendarische tv-momenten:







