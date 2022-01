Zondag zie je 'TV Monument' met Fidan Ekiz op NPO 1

Journalist Fidan Ekiz is een verrijking in menig talkshow. Ze maakte onder de vleugels van Matthijs van Nieuwkerk vlieguren bij 'De Wereld Draait Door'. Tegenwoordig vormt ze samen met Sven Kockelmann een vast presentatieduo voor WNL bij 'Op1'.

Ze heeft een belangrijk oeuvre opgebouwd. Haar programma’s kenmerken zich door een kwalitatieve bijdrage aan de integratie van verschillende culturen in onze samenleving. Ze onthult aan Han Peekel het werkelijke verhaal over het abrupte einde van 'De Vooravond'. Naast haar stevige vragen, is haar verwarmende lach één van haar sterke wapens.

'TV Monument', zondag 30 januari om 18.10 uur bij Omroep MAX op NPO 1.