Zondag start het nieuwe seizoen van 'Maestro' op NPO 1

De strijd om de gouden baton barst los! Actrice en musicalster Simone Kleinsma, radio-dj en presentator Bram Krikke, journalist en presentator Henk Spaan, actrice en cabaretière Plien van Bennekom, presentatrice en radio-dj Eva Cleven, journalist en presentator Pieter Jan Hagens en rapper en producer Sor zijn de deelnemers van het zesde seizoen van 'Maestro'.

De succesformule blijft gehandhaafd, evenals de presentatie van Frits Sissing, maar veel is ook nieuw; de jury heeft een nieuwe voorzitter, er is een gloednieuw orkest en de kandidaten dirigeren stukken die nog niet eerder voorbij kwamen in het programma.

'Maestro', vanaf 5 december iedere zondag om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.