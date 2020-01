Zondag 'Podium Witteman' met James Oesi, Beorn Nijenhuis en Aukelien van Hoytema

Foto: NTR - © Lilian van Rooij 2019

Paul Witteman ontvangt contrabassist James Oesi en oud-schaatskampioen Beorn Nijenhuis, radiopresentator Aukelien van Hoytema en pianist Daria van den Bercken, violist Adinda van Delft, mondharmonicaspeler Hermine Deurloo, bariton Maarten Koningsberger en The Atlantic Trio & strijkensemble ROctet.

Pauls Jonge Held is deze week de piepjonge violist Adinda van Delft. Vorig jaar stond de 11-jarige in de finale van het bekende programma 'Holland’s Got Talent'. Speciaal voor Paul speelt Adinda de wereldberoemde melodie van de film 'Schindler’s List'.

Onder het motto ‘Wat kunnen musici en sporters van elkaar leren?’ werkt contrabassist James Oesi samen met oud-schaatskampioen en neurowetenschapper Beorn Nijenhuis aan een onderzoeksproject. James wil met methoden uit de sport efficiënter leren studeren. Beorns wetenschappelijke kennis en zijn ervaring als topsporter komen daarbij goed van pas.

Radiopresentator Aukelien van Hoytema, bekend van ‘Een Goedemorgen Met’, komt Paul alles vertellen over het bewogen liefdesleven van Ludwig van Beethoven. De componist is ondanks vele verliefdheden altijd single gebleven. Pianist Daria van den Bercken speelt de finale uit de pianosonate Der Sturm.

Het ensemble ROctet wordt gevormd door acht strijkers van het Radio Filharmonisch Orkest. ROctet speelt een dubbelkwartet met de titel Huisinwijding van de Russische componist Nikolai Afanasiev.

Floris Kortie duikt in de financiële handel en wandel van Beethoven. Kwam de componist een beetje rond of was hij stomweg rijk? En met welke stukken verdiende hij het meest? Bariton Maarten Koningsberger zingt, begeleid door The Atlantic Trio, een Schots drinklied van Beethoven.

Mike Boddé heeft mondharmonicaspeler Hermine Deurloo uitgenodigd om samen een stuk te spelen van de onbekende componist Gustav Jacob.

Ook in 'Podium Witteman Extra' aandacht voor het Beethovenjaar 2020. Emma van der Schalie bezoekt het Geelvinck Muziek Museum Zutphen, waar ze een interessante theorie hebben over Beethovens herkomst. Ook gaat zij op bezoek bij Floris Kortie, die repeteert voor zijn voorstelling ‘Het jaar 250 na Beethoven’. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna twee keer herhaald: op maandag rond middernacht en op zaterdagmiddag om 14.20 uur.

'Podium Witteman', zondag 26 januari om 18.10 uur bij de NTR op NPO 2.