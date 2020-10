Zondag 'Podium Witteman' met Alexandre Kantorow & Fuse

Paul Witteman ontvangt zondag pianist Alexandre Kantorow, zangeres Maria Warenberg & pianist Gabriele Zemaityte, het Nederlands Kamerorkest & dirigent Gordan Nikolić, en Fuse!

De Franse pianist Alexandre Kantorow treedt deze week op met het Nederlands Kamerorkest, het orkest waar zijn vader Jean-Jacques vaak te gast is geweest als solist en gastdirigent. In 'Podium Witteman' spelen Alexandre Kantorow en het NKO o.l.v. Gordan Nikolić het langzame deel uit het Tweede Pianoconcert van Frédéric Chopin. Een negen minuten durende gelukzaligheid!

In Pauls Jonge Helden deze week de mezzosopraan Maria Warenberg. Zij is 25 jaar oud en zit in haar laatste jaar aan het Conservatorium van Amsterdam. Maria heeft Russische roots, haar vader emigreerde in de jaren '70 met de hele familie vanuit Sint Petersburg naar Nederland. Maria spreekt dan ook Russisch en de Russische muziek is haar met de paplepel ingegoten. Zondag zingt ze het lied 'To forget so soon' van Tsjaikovski. Ze wordt begeleid door pianist Gabriele Zemaityte.

Fuse verkent ook dit seizoen de muziek van deze tijd en speelt werken van jonge componisten uit de hele wereld. Zondag presenteert Fuse de Amerikaanse componist Gabriella Smith. Zij is een avontuurlijke componist, afkomstig uit Noord-Californië, woonachtig in Marseille, en naast musicus een bevlogen milieuactivist. Fuse speelt Carrot Revolution, een stuk oorspronkelijk voor strijkkwartet, maar speciaal voor Fuse bewerkt door Gabriella Smith zelf.

Floris Kortie duikt deze zondag, tijdens de maand van de geschiedenis, in het leven en werk van de onbekende Curaçaose componist Wim Statius Muller. Deze was niet alleen pianist en componist, maar ook spion in dienst van de Nederlandse Staat en de Navo. Zijn kleinzoon Alexander Kraft van Ermel speelt het lijflied van zijn opa, de Wals Nostalgia.

In 'Podium Witteman Extra' deze week de documentaire Nostalgia (2013) van regisseur Alaric Smeets over het leven en werk van de Curaçaose componist Wim Statius Muller (1930 - 2019). 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

