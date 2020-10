Zondag 'Podium Witeman' met Remy van Kesteren & Tjeerd Top

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Paul Witteman ontvangt harpist Remy van Kesteren, violist Tjeerd Top, violist Liza Ferschtman & pianist Aidan Mikdad, saxofonist Lisa Schreiber & pianist Vital Stahievitch, hobo´st Miriam Pastor Burgos, en het Busch Trio.

Harpist Remy van Kesteren heeft zich voor zijn nieuwste project laten inspireren door de magisch-realitische animatiefilm The Red Turtle uit 2016. Hij heeft een alternatieve soundtrack gecomponeerd die hij bij een vertoning van de film live kan spelen. Remy komt vertellen wat hem zo boeit aan deze film en speelt natuurlijk een nummer van zijn nieuwe album!

Violist Tjeerd Top is plaatsvervangend concertmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest, de Mount Everest van de klassieke muziek in Nederland. Het is daarom best verrassend te noemen dat Tjeerd Top een oude liefde koestert voor Hard Rock en Heavy Metal. In 'Podium Witteman' laat hij horen dat die rocknummers met hun gillende gitaarsolo’s ook geweldig kunnen klinken op een klassieke viool.

In Pauls Jonge Helden is deze week te gast de Duitse saxofonist Lisa Schreiber. Zij is op haar achtste begonnen met saxofoon spelen en studeert nu in Amsterdam bij Arno Bornkamp. Met pianist Vital Stahievitch speelt Lisa muziek van Heitor Villa-Lobos.

Floris gaat in deze geschiedenismaand het verhaal vertellen van de Kreutzer-Sonate van Ludwig van Beethoven. Deze vioolsonate had namelijk ook heel anders kunnen heten en dat zou niet zonder gevolgen zijn gebleven voor de literaire en muziekgeschiedenis zoals wij die kennen. Het droomduo violist Liza Ferschtman en pianist Aidan Mikdad komt spelen!

Een creatieve geest als die van Mike Boddé weet altijd uiteenlopende zaken met elkaar te verbinden: het vallen van de bladeren, een gedicht van Rainer Maria Rilke en melancholische Tsjechische muziek. Met hoboïst Miriam Pastor Burgos speelt hij ‘Een weggewaaid blad’ van Leoš Janáček.

Het vermaarde Busch Trio komt het Tweede Pianotrio van Franz Schubert spelen, een van de, nee, misschien wel hét beste pianotrio ooit gecomponeerd.

'Podium Witteman', zondag 25 oktober van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.