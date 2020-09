'Zondag met Lubach' is terug!

© VPRO 2019

Vanaf zondag 20 september is het nieuwe seizoen van VPRO's 'Zondag met Lubach' weer te zien op NPO 3. Natuurlijk zijn de items ook weer op YouTube te zien waar inmiddels meer dan 660.000 abonnees het satirische nieuwsprogramma volgen.

Zeven dagen nieuws in dertig minuten, satirisch geremixt door Arjen Lubach. Vanachter een desk. Voor een publiek. In een pak. Op een stoel. In een auto. Nee, niet in een auto. 'Zondag met Lubach', zo goed als nieuws.

Bij de VPRO vinden wij het geweldig om te zien hoe Arjen zich elke keer weer opnieuw wil uitvinden en zichzelf blijft uitdagen om met nieuwe plannen te komen. Met het maken van theatershows, schrijven van boeken en muziek, naast ZML, verrast hij ons elke keer met het enorme talent dat hij bezit.

Met ZML staat hij al jaren aan de top van zijn succes, maar ook daarbinnen blijft hij scherp op vernieuwing en verbetering. Het zoeken naar nieuwe vormen om verhalen te vertellen, zijn belangrijke waarden die wij delen met Arjen.

Vanaf zondag 20 september om 21.10 uur bij VPRO op NPO 3 en op YouTube.