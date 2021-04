Zondag 'Kapsalon Romy' op NPO Zapp

Met frisse tegenzin past oma Stine op haar kleindochter Romy, omdat haar pas gescheiden dochter Margot moet werken. Oma, nog steeds actief als kapster, worstelt met beginnende Alzheimer.

Romy vindt het niet leuk dat ze elke dag naar de kapsalon moet, maar alles wordt anders als oma Stine haar kleindochter in vertrouwen neemt over haar toenemende verwardheid. Dan realiseert Romy zich dat oma niet alleen op haar past, maar zij ook op oma. De band tussen de twee groeit terwijl oma steeds meer lijkt te veranderen: ze is liever dan anders, makkelijker, en ze vertelt over haar kindertijd in Denemarken.

Romy staat oma zoveel mogelijk bij in het runnen van de kapsalon, maar als dat niet langer gaat trekt Romy haar eigen plan. Ze besluit oma’s grootste wens in vervulling te laten gaan.

'Kapsalon Romy', zondag 4 april om 15.30 uur op NPO Zapp.