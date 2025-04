Zondag in 'Zembla': Operatie Trump

De wereld kijkt toe hoe president Trump sinds zijn aanstelling de NAVO verzwakt, Europese bondgenoten kleineert en Oekraïne uitlevert aan Rusland.

Trump noemt Poetin een ‘betrouwbare toekomstige zakenpartner’ die een ‘nare oorlog’ wil beëindigen en recht heeft op delen van Oekraïne. Het is een radicale ommezwaai in het Witte Huis. Hoe groot is de invloed van Poetin op Trump? Heeft de radicale koerswijziging in het Witte Huis mogelijk te maken met een operatie die al veertig jaar geleden is begonnen door de Russische geheime dienst?

'Zembla' onderzoekt hoe het Kremlin een voet tussen de deur van het Witte Huis kreeg.

