Zondag in 'Podium Witteman': speciale uitzending rondom de 'Natuur'

'Podium Witteman' wijdt deze uitzending aan de natuur als muzikale inspiratiebron. Met een optreden van het Dudok Kwartet Amsterdam en slagwerker/vogelaar Sytze Pruiksma.

Dichter Ingmar Heytze draagt voor uit eigen werk. En wat hebben Paul Witteman, Mike Boddé en Floris Kortie met de natuur?

Nu de coronacrisis de natuur een adempauze geeft en we door de stilte de vogels beter horen fluiten, richt 'Podium Witteman' zich op de natuur als inspiratiebron van componisten en musici.

Paul Witteman wandelt elke dag door de duinen en over het strand. De zee en het spel van het licht over het water boeit hem elke dag opnieuw. Hoort hij daar muziek bij?

Mike Boddé wandelt met zijn hondjes en leest graag gedichten over de natuur. Hij bewondert de Utrechtse dichter Ingmar Heytze en heeft hem gevraagd eigen werk over de natuur voor te dragen. Mike heeft zich vervolgens muzikaal laten inspireren door deze lichte en diepzinnige poëzie.

Floris Kortie is geboeid door de vogelwereld, die veel componisten tot hun mooiste stukken heeft aangezet. In Friesland woont en werkt een componist/slagwerker die eigenlijk liever bioloog had willen worden: Sytze Pruiksma. Zijn liefde voor vogels komt tot uiting in zijn muziek.

Het Dudok Kwartet Amsterdam zit ruim op koers voor wereldfaam en heeft deze maand een nieuwe cd uitgebracht met de Zonnekwartetten van Haydn, het vervolg op het eerste deel dat lovend is ontvangen. In onze studio in De Hallen spelen zij een voorproefje.

Wegens succes vervolgd. Door de vele, vaak hartverwarmende reacties op onze speciale uitzendingen heeft de NPO besloten dat 'Podium Witteman' drie extra afleveringen mag maken. We gaan dus door tot en met zondag 31 mei!

