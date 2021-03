Zondag in 'Podium Witteman': René Jacobs en Daniel Rowland

Paul Witteman ontvangt dirigent René Jacobs, sopraan Robin Johannsen, bas Arttu Kataja, leden van de Nederlandse Bachvereniging, violist Daniel Rowland, bandoneonist Marcelo Nisinman, pianist Natacha Kudritskaya, contrabassist Zoran Marković, gitarist Alberto Mesirca, cellist Maja Bogdanovich, en het Van Gogh Trio.

De Belgische topdirigent René Jacobs is wereldvermaard om zijn uitvoeringen van vocale oude muziek. Zijn vele cd-opnamen van opera’s, missen en oratoria worden unaniem geprezen! Maar niet iedereen weet meer dat hij ooit is begonnen als countertenor. Sterker nog, René Jacobs was ooit de eerste countertenor die in Nederland voor publiek de alt-aria’s in de Matthäus-Passion zong! Deze weken is hij in Nederland om de Johannes-Passion te dirigeren bij de Nederlandse Bachvereniging. We horen een aria uit de Johannes, gezongen door bas Arttu Kataja en sopraan Robin Johannsen.

Violist Daniel Rowland komt met een kleurrijk internationaal tangosextet, geformeerd rondom de fenomenale Argentijnse bandoneonvirtuoos Marcelo Nisinman. Deze maand wordt de 100ste geboortedag van de legendarische tangocomponist Astór Piazzolla gevierd en het sextet wil een cd met zijn muziek gaan opnemen. Naast Rowland en Nisinman horen we pianist Natacha Kudritskaya, contrabassist Zoran Marković, gitarist Alberto Mesirca en Maja Bogdanovich op cello.

In Pauls Jonge Helden zijn deze keer drie musici te gast: violist Enzo Kok, cellist Charlotte Brussee en pianist Maxim Heijmerink. Samen vormen zij een veelbelovend pianotrio: het Van Gogh Trio. In 'Podium Witteman' spelen zij muziek van Felix Mendelssohn.

Ter ere van de 77ste sterfdag van Sergej Rachmaninov duikt Floris Kortie in de geschiedenis van het kerkgezang 'Dies Irae'. Want Rachmaninov gebruikte het thema van het 'Dies Irae' veelvuldig in zijn muziek, zeg maar gerust: op het obsessieve af. Niet toevallig dus dat de melodie ook voorkomt in het pianowerk 'Au Tombeau de Rachmaninoff' van de onbekende Russische componist Vladimir Drozdoff, dat deze componeerde als eerbetoon aan zijn grote held. Meesterpianist Caspar Vos speelt het vergeten pareltje.

In de 'Podium Witteman Podcast' praat Floris Kortie met docent Liesbeth Steffens en Fuse-lid Adriaan Breunis over de reputatie van de altviool - het meest bespotte, maar misschien ook wel het meest onderschatte instrument van het hele orkest! Is het niet hoog tijd voor een herwaardering? De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar een ZaterdagMatineeconcert uit 1998, met een hoofdrol voor de vermaarde Letse violist Gidon Kremer. Met zijn kamerorkest KREMERata speelt hij muziek van Arvo Pärt, Dimitri Sjostakovitsj en Astor Piazzolla.

'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

