Zondag in 'Podium Witteman': Remy van Kesteren en Nour Ayadi

Paul Witteman ontvangt harpist Remy van Kesteren en de Oekraïense zangeres en banduraspeler Maryna Krut, pianist Nour Ayadi, zangeres Niki Jacobs en haar ensemble, Trio 258, en violist Jelena Ristic en Camerata RCO.

Harpist Remy van Kesteren neemt de Oekraïense zangeres en banduraspeler Maryna Krut mee. Krut komt uit Lviv en is een grootheid in haar land. Remy heeft Maryna uitgenodigd in zijn harpfestival vanwege haar fantastische spel natuurlijk, en haar authentieke interpretaties van volksliedjes uit haar geboortestreek. Natuurlijk horen we Maryna Krut in een volksliedje, maar ze treedt ook op met Remy van Kesteren.

Pauls Jonge Held is deze week het Marokkaanse pianotalent Nour Ayadi (23 jaar). Zij studeert aan de Chapelle Musicale Reine Elisabeth in Brussel bij de beroemde pianist Louis Lortie. Nour groeide op in Casablanca met voornamelijk Arabische volksmuziek, maar kreeg de unieke kans als een van de weinige Marokkaanse kinderen pianolessen te volgen. Naast haar piano-opleiding studeerde ze ook Politieke Wetenschappen in Parijs. In de uitzending speelt ze Les niais de Sologne van Jean-Philippe Rameau en van Igor Stravinsky de Danse Russe uit Petroesjka.

Zangeres Niki Jacobs toert met haar ensemble door het land. Niki is bekend om haar uitvoeringen van Jiddische liederen, waarmee ze successen boekt door heel Europa en de Verenigde Staten. In 'Podium Witteman' zingt ze het lied Mayn Rue Platz. Het lied gaat over de massale vlucht van Joden uit Oost-Europa naar het westen en Amerika aan het einde van de 19de eeuw. In Niki’s ensemble spelen violist Ro Krauss, cellist Emil Visser, trompettist Ruud Breuls en accordeonist Peter van Os.

Camerata RCO komt een favoriet stuk spelen Paul Witteman: Dans van de Zalige Geesten, een instrumentaal deel uit de opera Orfeo ed Euridice van Christoph Willibald Gluck. De Servische violist Jelena Ristic speelt de mooie solo.

Floris Kortie vertelt over de Oostenrijkse skydiver Felix Baumgartner, die in 2012 een spectaculaire parachutesprong maakte vanaf 39 km hoogte. Een recordsprong - de vrije val duurde maar liefst 4 minuten! De Turkse componist Fazil Say heeft deze sprong op muziek gezet, waarin hij de verschillende stadia van de sprong nauwkeurig volgt. Trio 258 komt deze muziek spelen, natuurlijk onder begeleiding van de spectaculaire beelden.

In de 'Podium Witteman Podcast' duikt Floris Kortie in de wereld van de elektronische muziek. Zijn gasten zijn de componisten Dyane Donck en Remy Alexander. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 1 mei van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.