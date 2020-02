Zondag in 'Podium Witteman': Marcel Ponseele, Julien Libeer, en twee winnaars van het Nationaal Vioolconcours 2020

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Paul Witteman ontvangt barokhobo´st Marcel Ponseele & il Gardellino, pianist Julien Libeer en twee winnaars van het Nederlands Vioolconcours.

In Pauls Jonge Helden horen we de winnaars van het Nederlands Vioolconcours 2020, dat de afgelopen weken plaatsvond in Utrecht. Het gaat om de kersverse winnaars van de categorieën Davina van Wely (14 t/m 17 jaar) en Oskar Back (t/m 26 jaar).

Een van 's werelds beste barokhoboïsten vereert ons met een bezoek: de Vlaming Marcel Ponseele. Samen met zijn ensemble il Gardellino speelt Ponseele muziek van de onbekende Duitse componist Johann Gottlieb Janitsch.

Pianist Julien Libeer (eveneens uit Vlaanderen) is al vaker te gast geweest in Podium Witteman. Op zijn nieuwe cd combineert hij de muziek van Bach en Béla Bartók. Hoewel deze componisten twee eeuwen uit elkaar liggen, ziet Libeer ze bijna als complementair. Daar willen we meer van weten!

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna twee keer herhaald: op maandag rond middernacht en op zaterdagmiddag om 14.20 uur.

'Podium Witteman', zondag 2 februari van 18.10 tot 19.10 uur bij de NTR op NPO 2.