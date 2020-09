Zondag in 'Podium Witteman': Lucie Horsch en Karina Canellakis

Foto: NTR - © Lilian van Rooij 2019

Paul Witteman ontvangt blokfluitist Lucie Horsch, dirigent Karina Canellakis, violist Marcel Sutedja en pianist Natasja Douma, cimbalist Marius Preda, Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor, en Fuse!

De ensembles van de omroep bestaan 75 jaar! Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor vieren hun jubileum de hele week op Radio4 en op de grote concertpodia in Utrecht en Amsterdam. Chef-dirigent Karina Canellakis dirigeert de ensembles o.a. in de wereldpremière van Midday Silence, een stuk dat de Japans/Britse componist Dai Fujikura speciaal voor haar in coronatijd heeft geschreven.

Blokfluitist Lucie Horsch heeft de Nederlandse Muziekprijs gewonnen, de hoogste staatsprijs voor een musicus die werkzaam is in de klassieke muziek. De supervirtuoze Lucie wordt geroemd om haar veelzijdigheid. Ze is thuis in zowel hedendaagse als oude muziek. In 'Podium Witteman' speelt Lucie enkele Roemeense Dansen van Béla Bartók met cimbalist Marius Preda.

De 13-jarige violist Marcel Sutedja studeert aan de School voor Jong Talent in Den Haag. Vorig jaar kreeg hij nationale bekendheid toen hij op televisie de talentenjacht Superkids won. Jurylid Wibi Soerjadi nodigde hem daarop uit voor zijn Kerstgala in het Concertgebouw. In 'Podium Witteman' speelt de jonge Sutedja met pianist Natasja Douma de Lente van Vivaldi.

Ook dit seizoen is Fuse weer van de partij! De veelgeprezen huisband van 'Podium Witteman' verkent de muziek van deze tijd en speelt werken van jonge componisten wereldwijd. Als eerste is aan de beurt de Afrikaans-Amerikaanse vrouwelijke componist Jessie Montgomery uit New York.

In 'Podium Witteman Extra' aandacht voor Lucie Horsch en haar samenwerking met het Orkest van de 18e Eeuw, het orkest van de legendarische blokfluitist Frans Brüggen. Carine Lacor spreekt Lucie bij een repetitie en we horen een fluitconcert van Johann Sebastian Bach. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna twee keer herhaald: op maandag rond middernacht en op zaterdagmiddag om 14.15 uur.

'Podium Witteman', zondag 13 september van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.