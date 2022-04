Zondag in 'Podium Witteman': Lucas & Arthur Jussen

Paul Witteman ontvangt de pianobroers Lucas en Arthur Jussen, mezzosopraan Elisa Maayeshi, cellist Joshua Herwig en pianist Katie Yao Morgan, en de Amsterdam Klezmer Band!

De broers Lucas en Arthur Jussen zijn vooral bekend om hun uitvoeringen van het grote klassieke en romantische repertoire voor pianovierhandig en twee piano’s. Maar met hun nieuwe album 'Dutch Masters', met alleen maar muziek van Nederlandse componisten, laten ze een andere kant zien: die van onverschrokken meesters van de moderne muziek. Het album is een ode aan de in 2015 overleden pianist en leraar Ton Hartsuiker, die hen al vanaf jongs af aan op het spoor van de moderne Nederlandse muziek zette.

In 'Pauls Jonge Helden' deze keer een gelegenheidsduo. Mezzosopraan Elisa Maayeshi en cellist Joshua Herwig studeren beiden aan het Conservatorium van Amsterdam en werken samen aan een podcast waarin zij bevriende musici die een stapje verder zijn in hun ontwikkeling, vragen hoe je je dromen als musicus kunt verwezenlijken. Misschien heeft Paul Witteman ook een tip voor hen. Samen met pianist Katie Yao Morgan voeren ze de schitterende Élegie uit van Jules Massenet.

Floris Kortie duikt in de geschiedenis van een Oekraïens volksliedje dat door verschillende componisten, onder welke Ludwig van Beethoven, is gebruikt. De melodie duikt op als basis voor een lied of een instrumentale variatiereeks. Floris heeft de Amsterdam Klezmer Band gevraagd een eigen bewerking te maken op basis van het originele volksliedje.

Deze week in de 'Podium Witteman Podcast' ruim baan voor de blokfluit. Floris Kortie ontvangt twee topsolisten op het instrument: Thomas Triesschijn en Sarah Jeffery. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 24 april van 18.15 tot 19.15 uur op NPO 2.